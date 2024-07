Πέθανε ο θρύλος των μπλουζ Τζον Μάγιαλ - Οι καλλιτέχνες που επηρέασε με την μουσική του

Ο Μάγιαλ που μεγάλωσε στο Μάντσεστερ της Βρετανίας ίδρυσε το συγκρότημα Bluesbreakers τη δεκαετία του 1960.

Ο Τζον Μάγιαλ ο χαρισματικός Βρετανός μουσικός των μπλουζ, που επηρέασε καλλιτέχνες όπως ο Έρικ Κλάπτον, σε ηλικία 90 ετών.

Ο Μάγιαλ άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στην Καλιφόρνια τη Δευτέρα (22/7) περιστοιχισμένος από την οικογένειά τους σύμφωνα με ανακοίνωση στο Instagram.

«The songwriter died at his home in California on Monday surrounded by his family, a statement on his Instagram page said.»

Του αποδίδεται η ανάπτυξη μιας αναβίωσης των μπλουζ μεταξύ των λευκών μουσικών στην Αγγλία γεγονός που του έδωσε το προσωνύμιο ο «νονός των βρετανικών μπλουζ».

Ο Μάγιαλ δήλωσε στον Guardian το 2014 ότι «εκείνη την εποχή, η σκηνή στην Αμερική ήταν φυλετικά διαχωρισμένη» - αλλά στην Ευρώπη και την Αγγλία «τα μαύρα μπλουζ άρχισαν να ακούγονται από ένα κοινό που δεν τα άκουγε στην Αμερική».

Μετά το άλμπουμ τους το 1966, στο οποίο συμμετείχε ο κιθαρίστας Κλάπτον, οι Bluesbreakers αναγνωρίστηκαν από τους μουσικοκριτικούς ως ένα από τα συγκροτήματα μπλουζ με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο.

Από το γκρουπ πέρασαν και άλλοι μουσικοί όπως ο Μικ Τέιλορ των Rolling Stones και πολλά μέλη των Fleetwood Mac γεγενός που ενίσχυσε τη φήμη του ότι ήταν μαγνήτης ταλέντων.

Ο Μάγιαλ μετακόμισε στο Λος Άντζελες το 1969 όπου συνέχισε την μουσική του πορεία κυκλοφορώντας άλμπουμ και δίνοντας συναυλία σε ΗΠΑ και Ευρώπη.

