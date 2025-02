Mαριάν Φέιθφουλ: Πέθανε η τραγουδίστρια στα 78 της χρόνια

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες των swinging sixties

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών η αγγλίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Μαριάν Φέιθφουλ, γνωστή για την επιτυχία της «As Tears Go By» (1964), όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Mαριάν Φέιθφουλ ήταν γνωστή για επιτυχίες όπως το As Tears Go By, το οποίο έφτασε στο top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου το 1964, και για πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες όπως το «The Girl On A Motorcycle» του 1968.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της τραγουδίστριας, τραγουδοποιού και ηθοποιού Mαριάν Φέιθφουλ», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Η Φέιθφουλ ήταν επίσης ως μία από τις καθοριστικές δημοφιλείς μορφές του Swinging London της δεκαετίας του '60, εμβληματική για τη φωνή της και το ντύσιμο της. Το 1999 κατέλαβε την 25η θέση στη λίστα του VH1 με τις σπουδαιότερες γυναίκες του Rock and Roll, ενώ το 2009 ανακηρύχθηκε ίνδαλμα της χρονιάς στα βρετανικά Q Awards. «Χαίρομαι που μπορείτε να ακούσετε την εμπειρία στη φωνή μου», δήλωσε στο Time Out New York το 2016. «Έτσι νομίζω, μετά από 50 χρόνια».

Γεννημένη το 1946 στο Λονδίνο, καταγόταν από την πλευρά της μητέρας της από αυστριακή αριστοκρατική οικογένεια αλλά μεγάλωσε σε ένα σχετικά συνηθισμένο περιβάλλον στο Reading.

Αφού έφυγε για το Λονδίνο στην εφηβεία της, γνώρισε τον μάνατζερ των Rolling Stones Άντριου Όλνταμ, ο οποίος ζήτησε από τον Μικ Τζάγκερ και τον Κιθ Ρίτσαρντς να γράψουν το 1964 το ντεμπούτο της single As Tears Go By, το οποίο έφτασε στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το 1966, εγκατέλειψε τον σύζυγό της, τον καλλιτέχνη Τζον Ντάνμπαρ και ξεκίνησε σχέση με τον Τζάγκερ, αποτελώντας το «It Couple» της ψυχεδελικής σκηνής του Λονδίνου. Η Φέιθφουλ συνέβαλε στα δεύτερα φωνητικά στο single «Yellow Submarine» των Beatles και βοήθησε να εμπνευστεί το «Sympathy For The Devil» των Stones.

Αλλά μεγάλο μέρος της φήμης της προήλθε από την εμπλοκή της με ναρκωτικά και ποτά. Αυτή και ο Τζάγκερ συνελήφθησαν το 1968 για κατοχή κάνναβης. Ίσως η πιο διαβόητη κωλοτούμπα της ήταν όταν η αστυνομία τη βρήκε τυλιγμένη σε ένα χαλί από δέρμα αρκούδας, κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής για ναρκωτικά στο εξοχικό σπίτι του Keith Richards το 1967.

Συχνά αναφερόταν ως μούσα των Rolling Stones έχοντας κάποτε πει στον Τζάγκερ «τα άγρια άλογα δεν θα μπορούσαν να με τραβήξουν μακριά», που έγινε το ρεφρέν του Wild Horses, ενώ οι μάχες της με τα ναρκωτικά αποδείχθηκαν επίσης έμπνευση για τα τραγούδια Dear Doctor και You Can't Always Get What You Want. Συνυπέγραψε το τραγούδι Sister Morphine, το οποίο ηχογραφήθηκε από τους Rolling Stones για το άλμπουμ τους Sticky Fingers.

Η Φέιθφουλ παράλληλα με την μουσική έκανε καριέρα και ως ηθοποιός. Στην μεγάλη οθόνη, έπαιξε στο πλευρό των Όρσον Γουέλες και Αλέν Ντελόν, ενώ υποδύθηκε τον εαυτό της στην ταινία του Jean-Luc Godard «Made in the USA» του 1966. Ήταν η πρώτη που είπε ποτέ τη λέξη «f-k» σε mainstream ταινία, κάνοντας το στην ταινία του Michael Winner «I'll Never Forget What's'isname» του 1967, ενώ είχε ρόλους στην επιτυχημένη βρετανική κωμική σειρά «Absolutely Fabulous» και στη βιογραφική ταινία «Marie Antoinette». Για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία «Irina Palm» του 2007, ως 60χρονη χήρα που από ανάγκη γίνεται εργάτρια του σεξ, ήταν υποψήφια για Ευρωπαϊκό Βραβείο Κινηματογράφου καλύτερης ηθοποιού.

Η μάχη με τα ναρκωτικά και η επιστροφή

Το 1970 έχασε την επιμέλεια του γιου της, χώρισε με τον Τζάγκερ και έμεινε άστεγη, ζώντας στους δρόμους του Soho στο Λονδίνο, καθώς προσπαθούσε να κόψει την ηρωίνη. «Είχα ζήσει σε ένα πολύ ψεύτικο είδος κόσμου τη δεκαετία του '60», δήλωσε το 2016. «Το κινέζικο εστιατόριο με άφησε να πλύνω τα ρούχα μου εκεί. Ο άνθρωπος που είχε τον πάγκο με το τσάι μου έδινε φλιτζάνια τσάι». Γύρισε σιγά σιγά τη ζωή της και έβαλε τέλος σε μια σχεδόν δεκαετή περίοδο αποχής από τη μουσική με το country άλμπουμ Dreamin' My Dreams το 1976.

Στερέωσε την επιστροφή της με ένα από τα πιο αναγνωρισμένα άλμπουμ της, το υποψήφιο για Grammy Broken English του 1979, αγκαλιάζοντας τη synth-pop και το post-punk με μια συγκινητικά ωμή, βαθύτερη φωνή.

Η Faithfull παντρεύτηκε και χώρισε δύο επιπλέον φορές, με τον Ben Brierly του πανκ συγκροτήματος The Vibrators και τον ηθοποιό Giorgio Della Terza.

Στα τελευταία της χρόνια, έζησε στο Παρίσι και αντέδρασε στην τρομοκρατική επίθεση στον συναυλιακό χώρο Bataclan της πόλης, όπου σκοτώθηκαν 90 άνθρωποι το 2015, με ένα τραγούδι με τίτλο They Come at Night που έγραψε την ημέρα των επιθέσεων.

Η Faithfull είχε πολλά προβλήματα υγείας. Το 2007, ανακοίνωσε ότι έπασχε από την ηπατίτιδα C του ήπατος, έχοντας διαγνωστεί 12 χρόνια νωρίτερα. Έκανε μια επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση μετά από διάγνωση καρκίνου του μαστού το 2006 και αντιμετώπισε πολλές παθήσεις των αρθρώσεων στα τελευταία χρόνια της ζωής της, συμπεριλαμβανομένης της αρθρίτιδας. Στις αρχές της δεκαετίας του '70, υπέφερε επίσης από ανορεξία κατά τη διάρκεια του εθισμού της στην ηρωίνη. Το 2020, προσβλήθηκε από το Covid-19 και νοσηλεύτηκε για 22 ημέρες στο νοσοκομείο.

ΠΗΓΗ: AthensVoice