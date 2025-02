Ο πιανίστας Μαρτίνος Τιρίμος στο Θέατρο Ριάλτο

Το Θέατρο Ριάλτο παρουσιάζει τον διεθνούς φήμης Κύπριο πιανίστα Μαρτίνο Τιρίμο σε ένα ρεσιτάλ με σημαντικά έργα από το κλασικό ρεπερτόριο.

Ο διεθνούς φήμης πιανίστας και μαέστρος Μαρτίνος Τιρίμος ξεκίνησε την καριέρα του ως παιδί-θαύμα. Σε ηλικία 12 ετών διηύθυνε επτά φορές την La Traviata σε φεστιβάλ όπερας στην Κύπρο, με ορχήστρα και σολίστες από τη Σκάλα του Μιλάνου.

Το 2019 κυκλοφόρησε ο πλήρης κύκλος των πιανιστικών έργων του Beethoven(16 CDs), ηχογραφημένος στο Gewandhaus της Λειψίας. Το 2020, το Spectator χαρακτήρισε την ηχογράφηση αυτή ως «το μεγαλύτερο ηχογραφικό επίτευγμα της επετειακής χρονιάς».

Γεννημένος στη Λάρνακα, σπούδασε με υποτροφίες στη Βρετανία και τη Βιέννη, ενώ καθοριστική ήταν η μαθητεία του δίπλα στον Gordon Green. Το 1971-72 διακρίθηκε στους διεθνείς διαγωνισμούς του Μονάχου και της Γενεύης, ξεκινώντας μια λαμπρή καριέρα με κορυφαίες ορχήστρες και μαέστρους όπως οι Sir John Barbirolli, Sir Simon Rattle, Kurt Masur και Semyon Bychkov. Έχει ερμηνεύσει σε πολυάριθμες συναυλίες τα άπαντα πιανιστικά έργα των Beethoven, Mozart, Debussy, Janáček, Chopin και Schubert. Οι ηχογραφήσεις του για EMI, Warner και Hänssler περιλαμβάνουν τα κοντσέρτα των Brahms, Chopin, Mozart, Rachmaninov και Tippett.

Ως μαέστρος συνεργάστηκε με την English Chamber Orchestra, την Academy of St. Martin in the Fields και τη Φιλαρμονική της Δρέσδης. Από το 2002 περιοδεύει με το Rosamunde Trio, καλύπτοντας σχεδόν όλο το ρεπερτόριο του piano trio. Δώδεκα μαθητές του έχουν κερδίσει πρώτα βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς, ενώ ο ίδιος θεωρείται «μεγάλος master» στα διεθνή σεμινάρια του.

Το ρεπερτόριο του περιλαμβάνει 80 κοντσέρτα και περιοδεύει τακτικά σε Ευρώπη, Ιαπωνία, Κίνα και Αμερική. Το 2011 τιμήθηκε με το Βραβείο του Ιδρύματος Νέμιτσα, ενώ το 2024 κυκλοφόρησε της πλήρους ηχογράφησης των έργων του Chopin.

Κριτικές:

Daily Telegraph: «Ένας πιανίστας με όραμα, ένας εμπνευσμένος ποιητής του πιάνου.»

Musical Opinion: «Ένας αληθινός κολοσσός του πιάνου.»

Music and Vision: «Το παίξιμό του θυμίζει τη γενιά των μεγάλων: Solomon, Arrau, Kempff, Schnabel και Rubinstein.»

Στο ρεσιτάλ θα παρουσιαστούν έργα των:Φραντς Σούμπερτ, Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, Φρεντερίκ Σοπέν και πολλά άλλα.

13 Φεβρουαρίου 2025 Πέμπτη, 8:30PM

Θέατρο Ριάλτο / Λεμεσός, Αντρέα Δρουσιώτη 19 Πλατεία Ηρώων 3040

Πληροφορίες/Εισιτήρια: www.rialto.com.cy ή στο 77 77 77 45

Τιμή Εισιτήριου: €20/15