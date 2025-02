Πέθανε η τραγουδίστρια Ρομπέρτα Φλακ, είχε ερμηνεύσει το «Killing me Softly» - H πορεία της

Η καριέρα της απογειώθηκε την δεκαετία του 1970.

Η Ρομπέρτα Φλακ, η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια και γνωστή για το «Killing Me Softly» και άλλες επιτυχίες, πέθανε στα 88 της χρόνια.

Είμαστε συντετριμμένοι που η ένδοξη Ρομπέρτα Φλακ έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί, 24 Φεβρουαρίου 2025», αναφέρεται σε δήλωση του εκπροσώπου της. «Πέθανε ειρηνικά περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της. Η Ρομπέρτα έσπασε τα όρια και τα ρεκόρ. Ήταν επίσης μια περήφανη εκπαιδευτικός».

Η ερμηνεύτρια της soul, pop/R&B έπασχε από μυατροφική πλευρική σκλήρυνση τα τελευταία χρόνια.

Λίγα λόγια για την πορεία της καλλιτέχνιδας

Η κλασικά εκπαιδευμένη τραγουδίστρια-πιανίστρια έγινε ευρέως γνωστή μόνο όταν ο Κλιντ Ίστγουντ χρησιμοποίησε την 2 ετών εκδοχή του «The First Time Ever I Saw Your Face» στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο «Play Misty for Me» το 1971. Αυτό το Νο. 1 pop smash διαδέχθηκε ένα δεύτερο κορυφαίο τραγούδι, το «Killing Me Softly» του 1973. Και οι δύο εκτελέσεις αναγνωρίστηκαν σε συνεχόμενες χρονιές με Grammy ως ρεκόρ της χρονιάς - ένα κατόρθωμα που δεν επαναλήφθηκε μέχρι που οι U2 κατέκτησαν το ίδιο βραβείο το 2001-02.

Έφτασε στο αποκορύφωμά της με το pop και R&B smash του 1974 «Where Is the Love», το οποίο διεκδίκησε την κορυφή και των δύο charts.

Παρόλο που η καταξίωσή της στα charts εξασθένησε στο τέλος της δεκαετίας του '70, η Φλακ συνέχισε να ηχογραφεί μέχρι τη νέα χιλιετία- το τελευταίο της άλμπουμ, το ρεσιτάλ των Beatles «Let It Be Roberta», κυκλοφόρησε το 2012.

Γεννημένη σε μια μουσική οικογένεια στο Black Mountain της Νέας Καλιφόρνιας, η Φλακ εμπνεύστηκε ως κορίτσι από το γκόσπελ έργο της Μαχάλια Τζάκσον και του Σαμ Κουκ. Άρχισε να σπουδάζει πιάνο σε ηλικία 9 ετών- κάτι σαν μουσικό θαύμα, μπήκε στο Πανεπιστήμιο Howard στην Ουάσινγκτον στα 15 της χρόνια με πλήρη υποτροφία.

Πηγές: Αssociated Press, Guardian / ertnews.gr / cnn.gr / athensvoice.gr