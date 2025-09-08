Πέθανε ο Rick Davies, πιανίστας, τραγουδιστής και συνιδρυτής των Supertramp

Δημοσιεύθηκε 08.09.2025 12:59

Ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 81 ετών, στην κατοικία του στο Λονγκ Άιλαντ (ΗΠΑ) - Οι Supertramp δημιουργήθηκαν το 1969 στο Λονδίνο και έγιναν ευρύτερα γνωστοί τη δεκαετία του 1970.

Ο τραγουδιστής και συνιδρυτής του βρετανικού ροκ συγκροτήματος Supertramp Rick Davies πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 81 ετών, ανακοίνωσε σήμερα το συγκρότημα.

«Ο Rick Davies, ιδρυτής, βασικός τραγουδιστής και στιχουργός-συνθέτης των Supertramp, απεβίωσε το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 81 ετών αφού έδωσε μάχη για περισσότερο από 10 χρόνια με το πολλαπλό μυέλωμα», ανακοίνωσε το συγκρότημα μέσω του λογαριασμού του στο Facebook.

Ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή στην κατοικία του στο Λονγκ Άιλαντ (ΗΠΑ).

Οι Supertramp δημιουργήθηκαν το 1969 στο Λονδίνο και έγιναν ευρύτερα γνωστοί τη δεκαετία του 1970. Το στυλ τους συνδυάζει progressive rock, pop και art rock στοιχεία, με χαρακτηριστικό ήχο τα πλήκτρα και τις μελωδικές ενορχηστρώσεις.

Τα δύο πρώτα άλμπουμ του γκρουπ, Supertramp (1970) και Indelibly Stamped (1971), δεν ανέβηκαν εμπορικά στα charts. Όμως η τρίτη κυκλοφορία τους, το Crime of the Century (1974), με την κλασική σύνθεση της μπάντας των Davies, Hodgson, του ντράμερ Bob Siebenberg, του μπασίστα Dougie Thomson και του σαξοφωνίστα John Helliwell, σημείωσε μεγάλη επιτυχία και έγινε «ο δίσκος της επανάστασης των Supertramp», όπως σχολίασε ο διεθνής Τύπος, με δημοφιλή κομμάτια όπως τα «Bloody Well Right», «Rudy», «Dreamer», το ομώνυμο τραγούδι και το «Hide in Your Shell».

Η πορεία των Supertramp συνεχίστηκε ανοδικά με τα επόμενα άλμπουμ τους Crisis? What Crisis? (1975) και Even in the Quietest Moments (1977). Στη συνέχεια, το Breakfast in America (1979) έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους. Το εξαιρετικά δημοφιλές άλμπουμ έφτασε στο νούμερο ένα του Billboard album chart και χάρισε επιτυχίες όπως τα «The Logical Song», «Goodbye Stranger», το ομώνυμο κομμάτι και το «Take the Long Way Home», που ήταν υποψήφιο για δύο βραβεία Grammy.

Η βάση του συγκροτήματος χτίστηκε πάνω στη συνεργασία στη σύνθεση τραγουδιών του Rick Davies και του Roger Hodgson, οι οποίοι τραγούδησαν τα περισσότερα από τα μεγάλα hits των Supertramp. Ωστόσο, η συνεργασία τους άρχισε να φθίνει στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Το συγκρότημα κυκλοφόρησε το άλμπουμ …Famous Last Words… το 1982, που περιλάμβανε την επιτυχία It’s Raining Again. Το 1983, ο Hodgson αποχώρησε από τους Supertramp.

«Ο Hodgson και ο Davies απομακρύνονταν όλο και περισσότερο -όχι εχθρικά. Ο Hodgson έχτισε ένα σπίτι στα βουνά της Βόρειας Καλιφόρνια, όπου μεγάλωσε την οικογένειά του και ασχολήθηκε με πνευματικά ζητήματα. Ο Davies έμεινε στο Λος Άντζελες, περισσότερο συνδεδεμένος με την αστική πραγματικότητα», ανέφερε η βιογραφία του συγκροτήματος.

Παρά την αποχώρηση του Hodgson, ο Davies και τα υπόλοιπα μέλη των Supertramp συνέχισαν με την ηχογράφηση των άλμπουμ Brother Where You Bound (1985) και Free as a Bird (1987), με τον Davies να αναλαμβάνει μόνος του τα φωνητικά και τη σύνθεση. Μετά την περιοδεία του 1988, το συγκρότημα μπήκε σε παύση έως το 1996, όταν ο Davies σχημάτισε ξανά μια νέα σύνθεση των Supertramp χωρίς τον Hodgson. Το ανανεωμένο συγκρότημα ηχογράφησε δύο ακόμα στούντιο άλμπουμ, τα Some Things Never Change (1997) και Slow Motion (2002). Τα σχέδια για περιοδεία το 2015 ακυρώθηκαν, όταν ο Davies διαγνώστηκε με πολλαπλό μυέλωμα.

«Πέρα από τη σκηνή, ο Rick ήταν γνωστός για τη ζεστασιά, την αντοχή και την αφοσίωσή του στη σύζυγό του, Sue, με την οποία μοιράστηκε πάνω από πέντε δεκαετίες», συνέχιζε η ανακοίνωση. «Αντιμετωπίζοντας σοβαρές προκλήσεις υγείας, που τον κράτησαν μακριά από τις περιοδείες με τους Supertramp, απολάμβανε να παίζει με τους φίλους του στην πατρίδα ως Ricky and the Rockets».

«Η μουσική και η κληρονομιά του Rick συνεχίζουν να εμπνέουν πολλούς και αποτελούν απόδειξη ότι τα σπουδαία τραγούδια δεν πεθαίνουν ποτέ, αλλά ζουν για πάντα», κατέληγε η ανακοίνωση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, People, The Guardian, LIFO