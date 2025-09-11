H Della στη σκηνή των πιο σημαντικών showcase festivals της Ευρώπης

Δημοσιεύθηκε 11.09.2025 08:40

Το Eurosonic (ESNS), αναγνωρισμένο ως ίσως το πιο σημαντικό showcase φεστιβάλ και συνέδριο της Ευρώπης, έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες διεθνώς, όπως οι Dua Lipa, Hozier, Fontaines D.C., Calvin Harris, girl in red και Altin Gün.

Η Louvana Records ανακοινώνει ότι η Della θα εμφανιστεί σε τρία από τα πιο σημαντικά showcase φεστιβάλ της Ευρώπης: το Eurosonic Noorderslag Festival (ESNS), το SoAlive Music Conference και το SHIP Festival. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της EP με τίτλο «13» τον Ιούνιο και την εμφάνισή της στο Fengaros Festival, η Della συνεχίζει το ταξίδι της παρουσιάζοντας τη μουσική της σε διεθνές κοινό.

Η διαδρομή της Della στην ευρωπαϊκή μουσική σκηνή ξεκινά στις 12 Σεπτεμβρίου με το SHIP Festival στο Šibenik της Κροατίας, συνεχίζεται στις 14 Οκτωβρίου στο SoAlive Music Conference στη Σόφια της Βουλγαρίας και κορυφώνεται με τη συμμετοχή της στο Eurosonic Noorderslag Festival (ESNS) στο Groningen της Ολλανδίας, στις 15 Ιανουαρίου 2026.

Τώρα, η Della και η μπάντα της θα μοιραστούν τις ίδιες σκηνές, σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό βήμα για τη καριέρα της αλλά και για τη μοντέρνα μουσική σκηνή της Κύπρου.12 Σεπτεμβρίου 2025 - SHIP Festival (Κροατία)14 Οκτωβρίου 2025 - SoAlive Music Conference (Βουλγαρία)15 Ιανουαρίου 2026 - ESNS (Ολλανδία).

Περισσότερες εμφανίσεις και σημαντικές ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες

