Παράθυρο logo
Μουσική
Επίκαιρα
H Della στη σκηνή των πιο σημαντικών showcase festivals της Ευρώπης
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 11.09.2025 08:40
H Della στη σκηνή των πιο σημαντικών showcase festivals της Ευρώπης

Το Eurosonic (ESNS), αναγνωρισμένο ως ίσως το πιο σημαντικό showcase φεστιβάλ και συνέδριο της Ευρώπης, έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες διεθνώς, όπως οι Dua Lipa, Hozier, Fontaines D.C., Calvin Harris, girl in red και Altin Gün.

Η Louvana Records ανακοινώνει ότι η Della θα εμφανιστεί σε τρία από τα πιο σημαντικά showcase φεστιβάλ της Ευρώπης: το Eurosonic Noorderslag Festival (ESNS), το SoAlive Music Conference και το SHIP Festival. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της EP με τίτλο «13» τον Ιούνιο και την εμφάνισή της στο Fengaros Festival, η Della συνεχίζει το ταξίδι της παρουσιάζοντας τη μουσική της σε διεθνές κοινό.

Η διαδρομή της Della στην ευρωπαϊκή μουσική σκηνή ξεκινά στις 12 Σεπτεμβρίου με το SHIP Festival στο Šibenik της Κροατίας, συνεχίζεται στις 14 Οκτωβρίου στο SoAlive Music Conference στη Σόφια της Βουλγαρίας και κορυφώνεται με τη συμμετοχή της στο Eurosonic Noorderslag Festival (ESNS) στο Groningen της Ολλανδίας, στις 15 Ιανουαρίου 2026.

Το Eurosonic (ESNS), αναγνωρισμένο ως ίσως το πιο σημαντικό showcase φεστιβάλ και συνέδριο της Ευρώπης, έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες διεθνώς, όπως οι Dua Lipa, Hozier, Fontaines D.C., Calvin Harris, girl in red και Altin Gün. Τώρα, η Della και η μπάντα της θα μοιραστούν τις ίδιες σκηνές, σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό βήμα για τη καριέρα της αλλά και για τη μοντέρνα μουσική σκηνή της Κύπρου.12 Σεπτεμβρίου 2025 - SHIP Festival (Κροατία)14 Οκτωβρίου 2025 - SoAlive Music Conference (Βουλγαρία)15 Ιανουαρίου 2026 - ESNS (Ολλανδία).

 

 

*Περισσότερες εμφανίσεις και σημαντικές ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες - ακολουθήστε @louvanarecords και @della_savvidou για να μείνετε ενημερωμένοι.

Stream/Buy «13» στο louvanarecords.com/della 

Tags

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
DELLA
SHOWCASE
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά υπηρεσιών : Θέση για εκτέλεση καθηκόντων Συντονισμού Πολιτιστικών Δράσεων στην Ιταλία

12.09.2025 14:55

Post thumbnail or placeholder

Δήμος Λευκωσίας: Με δυναμικές δράσεις στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

12.09.2025 11:05

Post thumbnail or placeholder

Το Art Athina 2025 από 18 έως 22 Σεπτεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο

12.09.2025 10:39

Post thumbnail or placeholder

Φορείς: «Πρόεδρε, κάνε κάτι με το Υφ. Πολιτισμού»

12.09.2025 06:14

Post thumbnail or placeholder

Έφυγε από τη ζωή ο Άγις Ιωαννίδης, σπουδαίος Κύπριος μαέστρος και συνθέτης

11.09.2025 18:40

Post thumbnail or placeholder

Οικονομική στήριξη στις πυρόπληκτες κοινότητες από Υφυπουργείο Πολιτισμού - Το ποσό

11.09.2025 17:32

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ