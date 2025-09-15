Παράθυρο logo
ΛΕΞ και Light κυκλοφόρησαν το νέο τους video clip «Capo Dei Capi» σε σκηνοθεσία Βασίλη Κεκάτου (βίντεο)
Δημοσιεύθηκε 15.09.2025 17:54
Το «Capo Dei Capi» είναι ήδη διαθέσιμο για ακρόαση σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Πρεμιέρα έκανε το νέο πολυαναμενόμενο τραγούδι «Capo Dei Capi» των ΛΕΞ και Light, σε παραγωγή της Capital Music. Το επίσημο video clip, που σκηνοθέτησε ο βραβευμένος δημιουργός Βασίλης Κεκάτος, προβλήθηκε σήμερα (15 Σεπτεμβρίου 2025) στο YouTube, συγκεντρώνοντας χιλιάδες θεάσεις από τις πρώτες κιόλας ώρες.

Η μουσική υπογράφεται από τους Destiny, Kest και Adams, ενώ οι στίχοι ανήκουν στους δύο καλλιτέχνες. Σημαντική συμβολή είχαν επίσης οι Γιώργος Βαλσάμης (διεύθυνση φωτογραφίας), Λάμπης Χαραλαμπίδης (μοντάζ) και Κωνσταντίνος Σκουρλέτης (production design).

Το video clip διακρίνεται για την κινηματογραφική αισθητική του, με πολυπληθές καστ και υψηλή παραγωγή, εδραιώνοντας τη συνεργασία των δύο δημοφιλέστερων ονομάτων της ελληνικής ραπ σκηνής.

Το «Capo Dei Capi» είναι ήδη διαθέσιμο για ακρόαση σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στις playlists των επόμενων μηνών.

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί:

Νικολάκης Ζεγινόγλου, Ναταλία Σουίφτ, Εύα Σαμιώτη, Ιωάννης «Ίοκο» Κωτίδης, Εμμανουέλ Ελοζιέουβα, Ανδριάνα Σαράντη, Μάρα Βλαχοπούλου, Σοφία Κωστάρα, Ερρίκος Ράλλης, Λευτέρης Θωδάς, Ελένη Μενεξή, Ζουστίν Αρβανίτη, Άννα Γρηγοροπούλου, Δάφνη Δοδοπούλου, Εύα Σταματίου, Γιάννης Χρονόπουλος, Σέμι Σελάνι, Τιάνα Ντριμέρη, Γιάννης Γκουμαγιάς, Αουρέλ Τζιοπαλάι, Κατερίνα Λατιφαΐ, Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, Κωστής Πανδής, Φίλιππος Δρέλλας, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Πασχάλης Γκακούδης, Δημήτρης Λάσκαρης, Σαράντος Φράρος, Ελένη Παπαϊωάννου, Βασίλειος Γλύνις, Σωτήρης Χιώλος, Μαριλένα Καλιτσάκη, Γιάννης Παπάζαχαριου, Άαρον Ράπαϊ, Μαρία Παπαϊωάννου, Μύρτων Κατσιού, Χρήστος Ρικέτας, Λάμπης Ισμαΐλης, Γιάννης Γκέρτσος, Γιάννης Ηλιόπουλος, Δημήτρης Δεληγιάννης, Σταμάτης Κιότου, Μέγκαν Αβαγιάννου, Σωτήρης Βαγιανάκης, Δημήτρης Πίκουλας, Λυδία Μπερέτη, Αντώνης Καραγιάννης, Άγγελα Σάλιου, Κωνσταντίνος Πιστόπουλος, Αγγελική Παπαμιχαήλ.

 

 

