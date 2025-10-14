Παράθυρο logo
D’Angelo: Πέθανε ο θρύλος της soul σε ηλικία 51 ετών
Δημοσιεύθηκε 14.10.2025 20:26
Η πορεία του που ξεχώρισε μέσα από τα Brown Sugar», «Voodoo» και «Black Messiah»

Πέθανε ο θρύλος της soul, D’Angelo, σε ηλικία 51 ετών.

Ο θρύλος της R&B που καθόρισε το neo-soul έφυγε από τη ζωή, έχοντας έλθει αντιμέτωπος με καρκίνο στο πάγκρεας.

Η οικογένειά του επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου του, δηλώνοντας στο Variety:

«Το λαμπερό αστέρι της οικογένειάς μας έσβησε το φως του σ’ αυτή τη ζωή… Μετά από μια παρατεταμένη και γενναία μάχη με τον καρκίνο, με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Michael D’Angelo Archer, γνωστός στους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο ως D’Angelo, “έφυγε” από τη ζωή σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2025. Είμαστε συντετριμμένοι που μας αφήνει μόνο με αναμνήσεις, αλλά αιώνια ευγνώμονες για τη μουσική του παρακαταθήκη. Ζητάμε σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας αυτή τη δύσκολη στιγμή, αλλά καλούμε όλους να τον τιμήσουν, πενθώντας τον και ταυτόχρονα γιορτάζοντας το ανεκτίμητο δώρο του τραγουδιού που χάρισε στον κόσμο».

Συνεργάτες και φίλοι του D’Angelo τον αποχαιρέτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο DJ Premier, παραγωγός του τραγουδιού «Devil’s Pie», έγραψε: «Τόσο λυπητερή η απώλεια του D’Angelo. Περάσαμε μαζί απίστευτες στιγμές. Θα μου λείψεις πολύ. Αναπαύσου εν ειρήνη, Βασιλιά μου. Σε αγαπώ».

Ποιος ήταν ο D’Angelo

Όπως τον περιγράφει ο διεθνής Τύπος, ο D’Angelo υπήρξε σπάνια, χαρισματική και ταυτόχρονα μυστηριώδης φιγούρα της μουσικής βιομηχανίας. Κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ στην καριέρα του: το «Brown Sugar» (1995), το «Voodoo» (2000) και το «Black Messiah» (2014) με το συγκρότημά του, The Vanguard.

Με το ντεμπούτο του «Brown Sugar» ανέδειξε έναν πρωτόγνωρο για την εποχή ήχο, συνδυάζοντας τα κλασικά στοιχεία της R&B με τις επιρροές της hip-hop. Το «Voodoo» έδωσε μια ακόμη πιο ώριμη και βαθιά soul αισθητική, εδραιώνοντάς τον ως κορυφαίο εκπρόσωπο του neo-soul. Για τα δύο τελευταία του άλμπουμ τιμήθηκε με τέσσερα βραβεία Grammy.

Ο Michael Eugene Archer γεννήθηκε στο South Richmond της Βιρτζίνια και μεγάλωσε μέσα στη μουσική -έμαθε πιάνο σε ηλικία τριών ετών και έπαιζε στην εκκλησία μαζί με τον πατέρα του, που ήταν πάστορας. Στην εφηβεία του συμμετείχε σε διάφορα τοπικά συγκροτήματα, όπως οι Three of a Kind, Michael Archer and Precise, και Intelligent, Deadly but Unique (I.D.U.).

Το 1993 υπέγραψε συμβόλαιο με την EMI και έγραψε το τραγούδι «U Will Know» για το συγκρότημα Black Men United (B.M.U.). Δύο χρόνια αργότερα, τον Ιούλιο του 1995, κυκλοφόρησε το «Brown Sugar», το οποίο παρέμεινε για 65 εβδομάδες στο Billboard 200 και γέννησε επιτυχίες όπως «Lady», «Cruisin» και το ομώνυμο κομμάτι.

Μετά από μια περίοδο αποχής λόγω δημιουργικού μπλοκαρίσματος, επέστρεψε με το «Voodoo», ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ της R&B των αρχών του 2000, που άλλαξε το τοπίο της soul μουσικής.

Πηγή: lifo.gr

