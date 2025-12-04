Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Μουσική
Οι Aerosmith για πρώτη φορά με άλμπουμ τους στην κορυφή των charts στη Βρετανία
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 04.12.2025 11:32
Οι Aerosmith για πρώτη φορά με άλμπουμ τους στην κορυφή των charts στη Βρετανία

Με το One More Time, το project τους που είναι συνεργασία με τον ποπ ροκ σταρ Yungblud, όπως επιβεβαίωσε η επίσημη εταιρεία Charts.

Το επίτευγμα έρχεται περισσότερα από 50 χρόνια μετά το ομώνυμο ντεμπούτο του αμερικανικού συγκροτήματος με επικεφαλής τον Στίβεν Τάιλερ και 38 χρόνια από την πρώτη τους εμφάνιση στο βρετανικό chart άλμπουμ με το ένατο LP Permanent Vacation.

Ο Yungblud είπε: «Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσουν πόσο ευγνώμων είμαι για αυτό... το δεύτερο επίσημο νούμερο ένα που έχω για το 2025. Τεράστια αγάπη σε όλους όσοι υποστήριξαν αυτόν τον δίσκο στο όνομα του ροκ εν ρολ».

«Οι Aerosmith ήταν μέρος του soundtrack της ζωής μου. Ευχαριστώ τον Τζο και τον Στίβεν που ήταν μαζί μου – δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάναμε έναν δίσκο μαζί. Αυτό είναι το κερασάκι στην κορυφή μιας τρελής, συναισθηματικής χρονιάς. Καλώς ήρθες το 2026. Με αγάπη» πρόσθεσε. 

Ο δίσκος είναι το δεύτερο άλμπουμ που έφτασε στο νούμερο ένα της χρονιάς για τον Yungblud, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Ντόμινικ Χάρισον, μετά το άλμπουμ του Idols που βρέθηκε στην κορυφή του chart των άλμπουμ. Είναι το τέταρτο άλμπουμ του που έφτασε στο νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το One More Time βρέθηκε επίσης στην κορυφή του chart βινυλίου του Ηνωμένου Βασιλείου, για τις περισσότερες φυσικές πωλήσεις δίσκων και του chart δισκοπωλείων του Ηνωμένου Βασιλείου, για τις περισσότερες πωλήσεις άλμπουμ σε βρετανικά ανεξάρτητα δισκοπωλεία.

(ΚΥΠΕ- ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΚΧΡ/ΜΚ)

Tags

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Express-So

04.12.2025 12:25

Post thumbnail or placeholder

Απρόσωπες φιγούρες και κλεμμένος Ιησούς: Γιατί η φάτνη των Βρυξελλών είναι τόσο αμφιλεγόμενη;

04.12.2025 12:14

Post thumbnail or placeholder

Οι Aerosmith για πρώτη φορά με άλμπουμ τους στην κορυφή των charts στη Βρετανία

04.12.2025 11:32

Post thumbnail or placeholder

Εμβληματικό έργο του Μ.Κάσιαλου ανάμεσα στα έργα της χειμερινής δημοπρασίας της Cypria Auctions

04.12.2025 10:56

Post thumbnail or placeholder

«Κουραμπιέδες αλλιώς: γλυκιές παραδόσεις με άχνη και αγάπη» στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο

04.12.2025 10:30

Post thumbnail or placeholder

«Ο Πολυέλαιος» της Μαρίνας Μακρή στην ΕΘΑΛ

03.12.2025 14:42

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ