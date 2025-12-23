Ακυκλοφόρητο τραγούδι των Queen ήρθε στο φως μετά από 50 χρόνια

Δημοσιεύθηκε 23.12.2025 10:24

Ο Μπράιαν Μέι παρουσίασε χθες το «Not For Sale (Polar Bear)» σε εορταστική εκπομπή στο Planet Rock, ενόψει της επανέκδοσης του Queen II το 2026

Ένα άγνωστο έως σήμερα τραγούδι των Queen ήρθε στο φως χθες, 22 Δεκεμβρίου, όταν ο Σερ Μπράιαν Μέι - ο κιθαρίστας του συγκροτήματος - παρουσίασε για πρώτη φορά στο κοινό το «Not For Sale» (Polar Bear). Ένα κομμάτι που παρέμενε στο αρχείο του συγκροτήματος για περισσότερα από πέντε δεκαετίες, γράφτηκε και ηχογραφήθηκε την περίοδο των sessions για το άλμπουμ Queen II του 1974, χωρίς ωστόσο να συμπεριληφθεί στην τελική έκδοση του δίσκου.

Η πρώτη μετάδοση στο Planet Rock

Η πρώτη δημόσια μετάδοση του τραγουδιού έγινε στο πλαίσιο ειδικής εορταστικής εκπομπής που παρουσίασε ο 78χρονος κιθαρίστας στο ραδιοφωνικό σταθμό Planet Rock, προσφέροντας στους ακροατές μια αποκλειστική πρώτη ακρόαση. Το κομμάτι έχει πλέον υποστεί remastering και αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα το 2026, στο πλαίσιο της αναδομημένης επανέκδοσης του Queen II.

«Έργο σε εξέλιξη»

Ο Μπράιαν Μέι διευκρίνισε ότι, παρότι ορισμένοι φίλοι της μπάντας ενδέχεται να γνωρίζουν μια παλιά bootleg εκδοχή του τραγουδιού από την εποχή των Smile, η συγκεκριμένη ηχογράφηση των Queen δεν είχε δοθεί ποτέ στη δημοσιότητα. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα «έργο σε εξέλιξη», εκφράζοντας την επιθυμία του να αφουγκραστεί τις αντιδράσεις του κοινού έπειτα από αυτή τη μακρόχρονη αναμονή.

Το εξώφυλλο του άλμπουμ, στο οποίο

τελικά δεν συμπεριλήφθηκε το τραγούδι

Το χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό αφιέρωμα

Πέρα από την πρεμιέρα του ακυκλοφόρητου τραγουδιού, το χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό αφιέρωμα του Μέι περιλάμβανε επιλογές εορταστικών τραγουδιών που έχει επιλέξει ο ίδιος, βασισμένες στη μουσική που έχει συνοδεύσει τις δικές του γιορτινές περιόδους. Στο πρόγραμμα ακούστηκαν κομμάτια των Slade, Chuck Berry, Bad News και The Crystals, καθώς και μια χριστουγεννιάτικη επιτυχία της συζύγου του, Ανίτα Ντόμπσον.

Επανάληψη ανήμερα των Χριστουγέννων

Η εκπομπή μεταδόθηκε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου από τον βρετανικό στο ραδιοφωνικό σταθμό Planet Rock και έχει προγραμματιστεί να επαναληφθεί ανήμερα των Χριστουγέννων, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους ακροατές να ακούσουν το «χαμένο» τραγούδι των Queen πριν από την επίσημη κυκλοφορία του στην επερχόμενη επανέκδοση του άλμπουμ.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ - ΜΠΕ / americansongwriter.com / cnalifestyle.channelnewsasia.com