Το «Ageless» του Freedom Candlemaker έρχεται στο Πρόζακ για μία βραδιά

Δημοσιεύθηκε 23.12.2025 14:06

Ο ταλαντούχος δημιουργός με τις συνεργάτιδες του, έρχονται για μια μοναδική εμφάνιση με παλιά και νέα τραγούδια στη Λευκωσία.

Ο Freedom Candlemaker επιστρέφει στο Πρόζακ για το ετήσιο προσκύνημά του, αυτή τη φορά συνοδευόμενος από τις δύο ιέρειες, Nama Dama και Cemre Arca.

Στη βραδιά της 27ης Δεκεμβρίου, ο καλλιτέχνης θα παρουσιάσει τραγούδια από τον τελευταίο του δίσκο «Ageless» και το νεότερο EP «Ageless, Bare». Μια ποικιλία οργάνων θα υφάνει έναν ονειρικό ηχοτοπίο με τα γλυκά χρώματα του πιάνου και της κιθάρας, το αιθέριο φλάουτο της Cemre Arca, τη γήινη φλογέρα και τα κρουστά της Nama Dama, όλα συνυφασμένα με τις δυναμικές και ταυτόχρονα ευαίσθητες φωνές και των δύο καλλιτεχνών.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η εκτέλεση τραγουδιών από τον δίσκο «Now Happiness», ο οποίος σηματοδοτεί φέτος δέκα χρόνια από την κυκλοφορία του. Πρόκειται για έναν δίσκο που γεννήθηκε και αναπτύχθηκε καλλιτεχνικά γύρω από το χώρο του Πρόζακ, καθιστώντας αυτή την επιστροφή μια πραγματική γιορτή.

Θα είναι διαθέσιμα για αγορά συλλεκτικά πακέτα με merchandise του καλλιτέχνη σε ειδικές τιμές αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη βραδιά.

Ημερομηνία: Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 20:30

Χώρος: Πρόζακ