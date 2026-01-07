Παράθυρο logo
Διεθνής Διάκριση για τους Nabu Pera: Υποψηφιότητα στα Γερμανικά Βραβεία Μουσικής Κριτικής
Δημοσιεύθηκε 07.01.2026 10:17
Διεθνής Διάκριση για τους Nabu Pera: Υποψηφιότητα στα Γερμανικά Βραβεία Μουσικής Κριτικής

Το κυπριακό μουσικό σχήμα Nabu Pera (Δημήτρης Γιασεμίδης,  Σάββας Θωμά,  Νατάσα Χατζηανδρέου) ανακοινώνει με ιδιαίτερη τιμή ότι το πρώτο τους άλμπουμ, «Soundscapes of Nicosia», έχει προταθεί για το Preis der deutschen Schallplattenkritik, ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα και έγκυρα βραβεία μουσικής κριτικής στη Γερμανία, στην κατηγορία Electronic & Experimental.

Η συγκεκριμένη υποψηφιότητα αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική διάκριση για ένα μουσικό σχήμα από την Κύπρο, καθώς το βραβείο απονέμεται από ανεξάρτητη επιτροπή κορυφαίων Γερμανών μουσικοκριτικών και θεωρείται τιμητικός τίτλος ύψιστης καλλιτεχνικής αναγνώρισης.

Το άλμπουμ Soundscapes of Nicosia αποτελεί ένα ηχητικό πορτρέτο της Λευκωσίας, συνδυάζοντας ηλεκτρονικά και πειραματικά στοιχεία με αστικά ηχοτοπία, μνήμη και σύγχρονη ταυτότητα, και έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον διεθνούς ακροατηρίου.Το σχήμα εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τη γερμανική επιτροπή του Preis der deutschen Schallplattenkritik για την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση, καθώς και προς όλους όσοι στηρίζουν τη σύγχρονη κυπριακή δημιουργία.

 

