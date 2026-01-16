Η Κύπρια μουσικός Della ανάμεσα στους βραβευθέντες των Music Moves Europe Awards 2026

Δημοσιεύθηκε 16.01.2026 06:52

Τα βραβεία Music Moves Europe 2026 ανακοινώνουν τους φετινούς νικητές τους, τιμώντας ανερχόμενους καλλιτέχνες από όλη την Ευρώπη που ξεχωρίζουν για τον προοδευτικό τους χαρακτήρα. Οι νικητές των Βραβείων MME αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα, τη μουσική καινοτομία και την πολιτιστική ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής σκηνής, εκφράζοντας το δυναμικό της μέλλον και την αυξανόμενη διεθνή της απήχηση.

Οι νικητές των Βραβείων Music Moves Europe (MME Awards) ανακοινώθηκαν επίσημα κατά τη διάρκεια μιας εορταστικής τελετής απονομής στο Eurosonic Noorderslag (ESNS) στο Γκρόνινγκεν της Ολλανδίας, την Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026. Η βραδιά σηματοδότησε μια καθοριστική στιγμή για τη νέα γενιά μουσικών ταλέντων της Ευρώπης· οι Camille Yembe (Βέλγιο), Carpetman (Ουκρανία), Della (Κύπρος), Sarah Julia (Ολλανδία), και Sofie Royer (Αυστρία) είναι οι νικητές ενός Βραβείου MME.

Το μεγάλο βραβείο της κριτικής επιτροπής απονεμήθηκε στη Lia Kali (Ισπανία), η οποία έλαβε επίσης το βραβείο κοινού MME, το οποίο επέλεξαν μουσικόφιλοι από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο.

«Η ευρωπαϊκή μουσική σκηνή συνεχίζει να ανθίζει μέσα από την ποικιλομορφία, τη δημιουργικότητα και την καλλιτεχνική της τόλμη. Τα Βραβεία Music Moves Europe τιμούν τους καλλιτέχνες που διαμορφώνουν τον ήχο της ηπείρου μας του αύριο και τον ταξιδεύουν πέρα από τα σύνορα της. Συγχαίρω θερμά όλους τους νικητές για αυτό το εξαιρετικό επίτευγμα. Είμαι βέβαιος ότι οι ήχοι τους θα αντηχήσουν σε όλη την Ευρώπη.» - Γκλεν Μικάλεφ, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη, τη Νεολαία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό

Βραβεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την υποστήριξη του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (Creative Europe), τα Βραβεία Music Moves Europe αποτελούν το κορυφαίο βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανερχόμενους καλλιτέχνες, τιμώντας όσους διαμορφώνουν τον ευρωπαϊκό ήχο του σήμερα και του αύριο.

Στόχος των Βραβείων MME είναι να ενισχύσουν τη διεθνή πορεία των καλλιτεχνών, έχοντας αναδείξει τα τελευταία 22 χρόνια μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής, όπως η Judeline, η Zaho de Sagazan, ο Stromae, η Alyona Alyona, η ROSALÍA, οι Meduza, η Dua Lipa, οι Night Tapes, οι Fontaines D.C. και οι Christine and the Queens. Κάθε νικητής αναδεικνύει την ποικιλομορφία, τη δημιουργικότητα και την τολμηρή καινοτομία που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη ευρωπαϊκή μουσική σκηνή.

Βραβείο Κοινού

Το Βραβείο Κοινού MME 2026 αποφασίστηκε από τους λάτρεις της μουσικής σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι ψήφισαν για τον αγαπημένο τους ανερχόμενο καλλιτέχνη μέσω της επίσημης ιστοσελίδας των Βραβείων MME. Αυτό το βραβείο αναδεικνύει την ισχυρή σύνδεση μεταξύ του ευρωπαϊκού κοινού και της επόμενης γενιάς μουσικών ταλέντων.

Πακέτο Βραβείων

Οι νικητές επιλέχθηκαν από διεθνή κριτική επιτροπή που αποτελείται από την Jess Iszatt (παρουσιάστρια στο BBC Radio 1 και το BBC Introducing), τον Filip Košťálek (music programmer του Colours of Ostrava), την Kenza Naaïmi El Fezzazi (γαλλο-μαροκινή δημοσιογράφο για το Red Bulletin και το FIP), την Annika Walsh (Head of International Music Strategy στο Spotify) και την Judeline (νικήτρια του Βραβείου Κοινού MME 2025). Συνολικά, απονεμήθηκαν επτά βραβεία: πέντε MME Awards, ένα Μεγάλο Βραβείο Κριτικής Επιτροπής και ένα Βραβείο Κοινού. Κάθε νικητής MME Award λαμβάνει €10.000. O νικητής του Μεγάλου Βραβείου Κριτικής Επιτροπής λαμβάνει επίσης επιπλέον κουπόνι «green touring» αξίας €5.000 (για βιώσιμη περιοδεία). Ο νικητής του Βραβείου Κοινού MME 2026 λαμβάνει €5.000.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή του ESNS

Οι 15 υποψήφιοι καλλιτέχνες εμφανίστηκαν στο ESNS, το κορυφαίο showcase φεστιβάλ και συνέδριο μουσικής της Ευρώπης, στο Γκρόνινγκεν της Ολλανδίας. Συμμετείχαν επίσης στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα MME, το οποίο μεταφέρει γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές από το χώρο της μουσικής βιομηχανίας.Το πρόγραμμα οργανώνεται από τα φεστιβάλ ESNS και Reeperbahn Festival σε συνεργασία με τους εταίρους των Βραβείων MME: Liveurope, Yourope, Live DMA, IMPALA, Digital Music Europe, ICMP-CIEM, International Music Managers Forum (IMMF) και European Music Exporters Exchange (EMEE).Τα Βραβεία Music Moves Europe αποτελούν βασικό μέρος της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει και να προωθήσει τη σύγχρονη ευρωπαϊκή μουσική. Μέσα από την ενδυνάμωση τόσο ανερχόμενων καλλιτεχνών όσο και επαγγελματιών του χώρου, τα Βραβεία MME συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ενωμένης, ποικιλόμορφης και δυναμικής ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής. Απονέμονται κάθε χρόνο στο πλαίσιο του ESNS Showcase Festival & Conference στο Γκρόνινγκεν, με στόχο να ενισχύσουν τη διεθνή πορεία των πιο υποσχόμενων μουσικών ταλέντων της Ευρώπης.