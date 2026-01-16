Παράθυρο logo
Η Della κυκλοφορεί το νέο single «waste»
Δημοσιεύθηκε 16.01.2026 16:43
Η Della κυκλοφορεί το νέο single «waste»

Με μια διπλή επιτυχία σημαδεύτηκε η 15η Ιανουαρίου για τη Della, η οποία όχι μόνο κατέκτησε το MME Jury Award, αλλά παρουσίασε ταυτόχρονα και το νέο της single «waste», ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της πορεία.

Η Della έγινε η πρώτη Κύπρια καλλιτέχνιδα στην ιστορία που κέρδισε βραβείο κριτικής επιτροπής στα Music Moves Europe Awards, την υψηλότερη διάκριση για ανερχόμενο καλλιτέχνη στην Ευρώπη. Η βράβευση αυτή δεν αποτελεί μόνο προσωπικό ορόσημο, αλλά και μια στιγμή-σταθμό για τη σύγχρονη κυπριακή μουσική, φέρνοντας την Κύπρο στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μουσικού χάρτη.

 

 

Αμέσως μετά την απονομή, που πραγματοποιήθηκε στο Groningen, η Della εμφανίστηκε στο Eurosonic Noorderslag (ESNS), στη γεμάτη από κόσμο Lutherse Church, όπου παρουσίασε ένα δυναμικό live set μαζί με τη μπάντα της. Ανάμεσα στα τραγούδια, ξεχώρισε το νέο της single «waste», το οποίο κυκλοφορεί ήδη σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το «waste» κινείται σε πιο εσωστρεφή και ατμοσφαιρικά μονοπάτια, με «στοιχειωτικές» ακουστικές κιθάρες, σκοτεινές ηλεκτρονικές υφές και απαλά φωνητικά, αποκαλύπτοντας μια πιο τρυφερή και ώριμη πλευρά της καλλιτέχνιδας. Το τραγούδι λειτουργεί ως φυσική συνέχεια της μέχρι τώρα πορείας της, αλλά και ως προαναγγελία της επόμενης φάσης της.

Το single είναι διαθέσιμο στο louvanarecords.com/della, ενώ σύντομα αναμένεται και η κυκλοφορία του music video για το «waste».

Tags

ΜΟΥΣΙΚΗ
Louvana Records
DELLA
