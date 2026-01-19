Οι Nama Dama και Plain History σε μια σύμπραξη ήχου, πνεύματος και παρουσίας από τη ΦΑΝ

Δημοσιεύθηκε 19.01.2026 19:22

Στις 31 Ιανουαρίου, ο Πολυχώρος Συνεργείο μεταμορφώνεται σε έναν τόπο όπου τα όρια θολώνουν και η performance γίνεται τελετουργία.

Πρόκειται για το πρώτο event της ομάδας παραγωγής ΦΑΝ και θέτει εξαρχής τον τόνο: τολμηρό, συλλογικό, πολυδιάστατο και χωρίς φόβο να ξεφύγει από τα συνηθισμένα μονοπάτια.

Την βραδιά καταλαμβάνει η Nama Dama - το εκρηκτικό solo project της Κυπρο-Ουκρανής καλλιτέχνιδας Αναστασίας Δημητριάδου, της οποίας η μουσική αντιστέκεται σε κάθε εύκολη κατηγοριοποίηση. Οι ζωντανές εμφανίσεις της δεν είναι απλώς συναυλίες· είναι ζωντανές ηχητικές τελετουργίες. Με δεξιοτεχνία στο live looping, synths, κρουστά, φωνή και ατμοσφαιρική αφήγηση, δημιουργεί ηχητικά τοπία που αγγίζουν τη συλλογική, προγονική μνήμη, συνδυαζόμενα από σύγχρονη ηλεκτρονική ενέργεια. Το έργο της Nama Dama -συμπεριλαμβανομένου του υποβλητικού άλμπουμ Pagan Soul - συνδυάζει electronic folk, hypnotic pop, tribal ρυθμούς και έντονες ατμόσφαιρες σε βιωματικές, καθηλωτικές εμπειρίες που ξεδιπλώνονται ζωντανά, τη στιγμή της δημιουργίας.

Δίπλα της, οι Plain History επιστρέφουν μετά από καιρό - το ντουέτο των Χρίστου Χατζηχρίστου και Λευτέρη Μουμτζή σηματοδοτεί μια σπάνια και ουσιαστική στιγμή για τη ζωντανή ηλεκτρονική και πειραματική σκηνή. Εμφανίζονται μαζί για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από πέντε χρόνια. Με ένα υβριδικό σύστημα από synths και sequencers, οι Plain History πλάθουν εξελισσόμενους ηχητικούς κόσμους που κινούνται ανάμεσα στο διαλογιστικό και το εκρηκτικό, υπενθυμίζοντας γιατί το project παραμένει σημείο αναφοράς για τη ζωντανή ηλεκτροική performance.

Και όμως, η βραδιά δεν σταματά εδώ. Σε μια μοναδική, ανεπανάληπτη συνεργατική αυτοσχεδιαστική σύμπραξη, οι Nama Dama και Plain History ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα set που θα υπάρξει μόνο εδώ, μόνο αυτή τη νύχτα, δημιουργώντας αλχημεία, διάλογο και ηχητικούς κόσμους υφασμένους σε πραγματικό χρόνο.

Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, o Astral Wanderer [Lotus Parable] θα προσφέρει ένα hypnotic σαμανικό ταξίδι μέσα από το μυαλό και το σώμα, καθοδηγούμενο από συχνότητες, γειωμένους ρυθμούς και tribal ρυθμούς.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, ο Γιώργος Σίσαμος θα συνοδεύει με ζωντανά visuals -καθηλωτικά και απόλυτα δεμένα με τους ρυθμούς και τις υφές του ήχου. Οι εικόνες του θα διαμορφώνουν τον αέρα, όπως ακριβώς ο ήχος διαμορφώνει τον χώρο, απογειώνοντας την εμπειρία πέρα από το καθαρά ακουστικό.

Το πρώτο event της ΦΑΝ είναι μια συλλογική συνάντηση καλλιτεχνών, συνεργατών και ακροατών, μια νύχτα ρίσκου, παρουσίας και δημιουργίας που θέτει έναν νέο πήχη για τα live events και εγκαινιάζει τη σειρά ΦΑΝ με τρόπο αξέχαστο.

Info:

Ημερομηνία: 31 Ιανουαρίου 2026

Πολυχώρος Συνεργείο

Ώρα: 21:00

Εισιτήρια: 15 euros

Πληροφορίες και κρατήσεις: 99495431