Ο Νιλ Γιανγκ προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στη μουσική του στους κατοίκους της Γροιλανδίας

Δημοσιεύθηκε 28.01.2026 12:35

Ο θρυλικός ροκ μουσικός Neil Young ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει δωρεάν πρόσβαση για έναν χρόνο σε ολόκληρο το μουσικό του αρχείο στους κατοίκους της Γροιλανδίας μέσω της πλατφόρμας NeilYoungArchives.com. Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω των πολιτικών εντάσεων που έχουν δημιουργηθεί από τις επανειλημμένες δηλώσεις του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump, ο οποίος είχε εκφράσει δημόσια την επιθυμία του για πιθανή προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Σε γραπτή του δήλωση, ο Young χαρακτήρισε την προσφορά ως μια «πράξη ειρήνης και αγάπης», εκφράζοντας την ελπίδα ότι η μουσική και τα μουσικά του φιλμ θα βοηθήσουν στο να καταπραΰνουν το άγχος και τις ανησυχίες που βιώνουν οι Γροιλανδοί λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει ολόκληρη την καριέρα του καλλιτέχνη, με δυνατότητα επανετήσιας ανανέωσης, και είναι διαθέσιμη σε κατοίκους της Γροιλανδίας με αριθμό τηλεφώνου από τον κωδικό της περιοχής.

Ο Neil Young, γνωστός για την ενεργό κοινωνική και πολιτική του στάση, έχει επίσης χρησιμοποιήσει την ευκαιρία για να επικρίνει τον Τραμπ και τα πρόσφατα πολιτικά σχέδια του πρώην Αμερικανού Προέδρου, τονίζοντας τις εντάσεις που έχουν προκύψει γύρω από τη στρατηγική σημασία της Αρκτικής.

Με πληροφορίες από euronews.com