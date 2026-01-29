Τον βαρύτονο Κύρο Πατσαλίδη τιμά ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 29.01.2026 14:12

Θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, στις 19:00, στο Λανίτειο Θέατρο «Μάριος Τόκας» στη Λεμεσό.

Τιμές στον διεθνούς φήμης βαρύτονο Κύρο Πατσαλίδη θα αποδώσει ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου, με τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης αφιερωμένη στο έργο του.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχρονικής παρουσίας του Όμιλου στα εκπαιδευτικά και πνευματικά δρώμενα του τόπου, με στόχο την ανάδειξη της αξίας του πολιτισμού και την τιμή προσωπικοτήτων που προβάλλουν την Κύπρο διεθνώς.

Στο επίκεντρο της βραδιάς θα βρεθεί η καλλιτεχνική διαδρομή του Κύρου Πατσαλίδη, ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους Κύπριους λυρικούς τραγουδιστές, ο οποίος διαγράφει λαμπρή διεθνή πορεία και αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για την πατρίδα του.

Η πρωτοβουλία αυτή αντανακλά τη σταθερή επιδίωξη του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου να αναγνωρίζει και να προβάλλει πρόσωπα των οποίων το έργο, η προσφορά και το παράδειγμα εμπνέουν όχι μόνο τον χώρο της παιδείας και του πολιτισμού αλλά και την κοινωνία ευρύτερα.

