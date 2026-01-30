Ο θρύλος της afrobeat, Fela Kuti, θα γίνει ο πρώτος Αφρικανός που θα λάβει το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στα Grammy

Δημοσιεύθηκε 30.01.2026 15:35

Το βραβείο έρχεται σχεδόν 30 χρόνια μετά τον θάνατο του Fela Kuti και δύο χρόνια αφότου τα Grammy εισήγαγαν την κατηγορία Best African Performance.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατό του, ο Νιγηριανός θρύλος της μουσικής Fela Kuti αναγνωρίζεται επιτέλους από τα Grammy, τα οποία θα τον τιμήσουν με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς (Lifetime Achievement Award).

Ο πρωτοπόρος της afrobeat, που πέθανε το 1997 σε ηλικία 58 ετών, θα γίνει ο πρώτος Αφρικανός που λαμβάνει αυτή τη διάκριση, η οποία απονέμεται από το 1963.

Η οικογένεια του Kuti, μαζί με φίλους και συνεργάτες του, θα παραστεί στην τελετή για να παραλάβει το βραβείο εκ μέρους του. Ο γιος του, ο μουσικός Seun Kuti, δήλωσε ότι η αναγνώριση αυτή αντικατοπτρίζει τη διαχρονική επιρροή του έργου του πατέρα του.

«Ο Fela ήταν στις καρδιές των ανθρώπων για τόσο μεγάλο διάστημα», δήλωσε ο Seun Kuti στο BBC. «Τώρα το αναγνώρισαν και τα Grammy, και είναι μια διπλή νίκη».

Ο Rikki Stein, επί πολλά χρόνια μάνατζερ του Kuti, χαρακτήρισε το βραβείο ως καθυστερημένο.

«Η Αφρική στο παρελθόν δεν κατείχε ιδιαίτερα υψηλή θέση στα ενδιαφέροντά τους. Νομίζω πως αυτό αλλάζει αρκετά τον τελευταίο καιρό», δήλωσε ο Stein στο BBC, προσθέτοντας ότι η αναγνώριση αυτή είναι «κάλλιο αργά παρά ποτέ».

Το βραβείο έρχεται αφότου τα Grammy εισήγαγαν το 2024 την κατηγορία Best African Performance.

Ο Fela Aníkúlápó Kútì, γεννημένος ως Olufela Olusegun Oludotun Ransome-Kuti, κυκλοφόρησε περισσότερα από 50 άλμπουμ, συνδυάζοντας την jazz και το funk με την παραδοσιακή μουσική Yoruba και πολιτικά φορτισμένους στίχους. Αναδείχθηκε σε μία από τις πιο επιδραστικές πολιτιστικές μορφές στη σύγχρονη αφρικανική ιστορία, γνωστός για τη χρήση της μουσικής ως εργαλείο πολιτικής διαμαρτυρίας και αντίστασης.

Τα 68α Βραβεία Grammy θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2026. Ο κωμικός Trevor Noah θα παρουσιάσει την τελετή για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Ο Kendrick Lamar ηγείται των υποψηφιοτήτων με εννέα συνολικά, μεταξύ των οποίων για δίσκο, τραγούδι και άλμπουμ της χρονιάς, σηματοδοτώντας την τρίτη φορά που λαμβάνει ταυτόχρονες υποψηφιότητες σε αυτές τις κορυφαίες κατηγορίες.

Με πληροφορίες από euronews.com