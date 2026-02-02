Fengaros High : Άνοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή

Δημοσιεύθηκε 02.02.2026 12:33

Το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Fengaros High επανέρχεται για τέταρτη συνεχή χρονιά, προσφέροντας σε νέους καλλιτέχνες μια ξεχωριστή ευκαιρία να αναδείξουν την πρωτότυπη μουσική τους και να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην επαγγελματική τους πορεία. Το Fengaros High δεν είναι απλώς μια συναυλία, αλλά ένα τετράμηνο πρόγραμμα καλλιτεχνικής ανάπτυξης, που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και τη σκηνική εμπειρία μέσα από online masterclasses, καθοδήγηση και ζωντανές εμφανίσεις.Νέοι καλλιτέχνες που έχουν γεννηθεί το 2007 ή αργότερα καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για μια θέση στις ζωντανές ακροάσεις, όπου θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη μουσική τους μπροστά σε επαγγελματίες της εγχώριας μουσικής σκηνής. Η φετινή καλλιτεχνική επιτροπή αποτελείται από τους Alejjos (Παραγωγός, DJ & Performer), Αθηνά Κάσιου (Σκηνοθέτις Θεάτρου), Φρειδερίκη Τομπάζου (Καλλιτέχνις), Μαρία Κουβαρού (Ακαδημαϊκός, Ραδιοφωνική Παραγωγός & Πολυθεματική Καλλιτέχνις), Μάριος Τακούσιης (Συνθέτης & Μουσικός) και Μιχάλης Σάββα (Ηχολήπτης).

Υποβολή Αίτησης: fengaros.com/high

Η επιτροπή θα επιλέξει έξι μουσικά σχήματα που θα προκριθούν στο τελικό στάδιο του προγράμματος, όπου θα έχουν την ευκαιρία συμμετάσχουν σε online masterclasses με κάθε μέλος της καλλιτεχνικής επιτροπής, πριν ανέβουν στη σκηνή του Αμφιθεάτρου Ιδαλίου στις 9 Μαΐου για τη μεγάλη συναυλία. Με παρουσιάστρια την Έλενα Ολυμπίου, κάθε καλλιτέχνης θα παρουσιάσει τη δική του πρωτότυπη μουσική, ενώ το κοινό θα ψηφίζει τις αγαπημένες του συμμετοχές.Το σχήμα που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους θα λάβει βραβείο αξίας €2,000 για να ηχογραφήσει τη μουσική του στο Studio eleven63, ενώ οι τρεις πρώτοι νικητές θα έχουν την ευκαιρία να εμφανιστούν στο Fengaros Festival 2026. Και οι έξι φιναλίστ θα συμμετάσχουν σε δωρεάν masterclasses με την καλλιτεχνική επιτροπή και θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στο Fengaros Music Village με έκπτωση 50%.

Διοργάνωση: Louvana RecordsΧρυσός Χορηγός: LLPO Law FirmΥποστηρικτές: Smartec Services, Studio eleven63