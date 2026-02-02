Oι νικητές στα Grammy και οι αναφορές στην αντιμεταναστευτική πολιτική Τραμπ

Δημοσιεύθηκε 02.02.2026 13:01

O Bad Bunny, ο τραγουδιστής της reggaeton και της latin trap από το Πουέρτο Ρίκο, έγινε την Κυριακή, ο πρώτος καλλιτέχνης που τιμήθηκε με το Grammy για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς με έναν δίσκο που είναι εξ ολοκλήρου στα ισπανικά και αφιέρωσε το βραβείο του στους μετανάστες, σε μια βραδιά κατά τη διάρκεια της οποίας πολλοί καλλιτέχνες καταφέρθηκαν κατά της μεταναστευτικής πολιτικής του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 31χρονος Πορτορικάνος κέρδισε συνολικά τρία βραβεία, μεταξύ των οποίων αυτό για το καλύτερο άλμπουμ για τον δίσκο του “Debi Tirar Mas Foros”.

Από τη σκηνή των βραβείων ο Bad Bunny δεν μάσησε τα λόγια του: «Προτού ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω έξω η ICE», αναφερόμενος στην αστυνομία μετανάστευσης των ΗΠΑ η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της έντασης στη Μινεάπολη μετά τον φονικό τραυματισμό δύο Αμερικανών πολιτών.

Αναλυτικά τα βραβεία στις κυριότερες κατηγορίες:

'Αλμπουμ της χρονιάς: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Τραγούδι της χρονιάς: Billie Eilish – Wildflower

Καλύτερη σόλο ερμηνεία: Lola Young – Messy

Καλύτερο ποπ άλμπουμ: Lady Gaga – Mayhem

Καλύτερος contemporary country δίσκος: Jelly Roll – Beautifully Broken

Καλύτερος νέος καλλιτέχνης: Olivia Dean

Kαλύτερο ραπ άλμπουμ: Kendrick Lamar – GNX

Καλύτερη ποπ ηχογράφηση: Lady Gaga – Abracadabra, Καλύτερη ραπ ερμηνεία Clipse – Chains & Whips (ft Kendrick Lamar & Pharrell Williams)

Καλύτερη country ερμηνεία: Chris Stapleton – Bad As I Used to Be

Καλύτερο ραπ τραγούδι: Kendrick Lamar ft Lefty Gunplay – TV Off

Καλύτερο ποπ ντουέτο: Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity

Καλύτερο R&B album: Leon Thomas – Mutt

Καλύτερο ροκ άλμπουμ: Turnstile – Never Enough

Καλύτερη ροκ ερμηνεία: Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning)

Καλύτερη μέταλ ερμηνεία: Turnstile – Birds

Καλύτερο ροκ τραγούδι: Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be

Καλύτερο φολκ άλμπουμ I’m With Her – Wild and Clear and Blue