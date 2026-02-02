H Della κυκλοφορεί νέο music video για το τραγούδι "waste"

Δημοσιεύθηκε 02.02.2026 13:32

Τον περασμένο μήνα, η Della κέρδισε MME βραβείο, εμφανίστηκε στο ESNS στο Χρόνινγκεν και κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι - όλα την ίδια βραδιά. Η συνέχεια προμηνύεται εξίσου δυναμική. Τη Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου, η Della κυκλοφορεί το music video για το τελευταίο της single “waste”.Παρακολουθήστε το βίντεο εδώ

Το νέο single αποκαλύπτει μια πιο ευάλωτη πλευρά της καλλιτέχνιδας; ακουστικές κιθάρες, σκοτεινές ηλεκτρονικές υφές και απαλά φωνητικά. Αντίστοιχα, το μουσικό βίντεο, σε σκηνοθεσία του Αντώνη Πουλιάση, παρουσιάζει την Della να περιπλανιέται μόνη της στην πόλη - μια μοναχική εμπειρία που αποτυπώνει το σιωπηλό χάος του “waste”.

Μουσική & Στίχοι: Della SavvidouΠαραγωγή: Della Savvidou, Alexandra Astreou-Karides και Andreas TrachonitisΗχογράφηση & Μίξη: Andreas Trachonitis στο Studio eleven63Μαστερινγκ: Miguel Pinheiro MarquesΣκηνοθεσία: Antonis PouliasisΚινηματογραφία: Giorgos StylianouΒοηθοί Παραγωγής: Alexandra Astreou-Karides και Elia NeophytouΗ Louvana Records είναι το μοναδικό επίσημο κανάλι για όλα τα νέα που αφορούν τη Della. Για δημοσιογραφικές πληροφορίες, αιτήματα για συνεντεύξεις, bookings και υλικό καμπάνιας στο pr@louvanarecords.com