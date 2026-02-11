Giulio Filippo D’Errico: Κυκλοφόρησε το «Εκείνα τα θέλω | Per sempre» – Υποψηφιότητα για Eurovision 2026

Δημοσιεύθηκε 11.02.2026 15:57

Κυκλοφόρησε το τραγούδι με το οποίο ο Giulio Filippo D’Errico δήλωσε συμμετοχή για την Eurovision 2026, με τίτλο «Εκείνα τα θέλω | Per sempre».

Το τραγούδι πραγματεύεται το συναισθηματικό αποτύπωμα ενός έρωτα που ολοκληρώθηκε άδοξα, αποτυπώνοντας την απουσία, τη σιωπή και τον εσωτερικό διχασμό ανάμεσα στη μνήμη και την ανάγκη για αλλαγή. Μουσικά, συνδυάζει ελληνικό και ιταλικό στίχο, αναδεικνύοντας τη διττή πολιτισμική ταυτότητα του καλλιτέχνη.

Τη μουσική του τραγουδιού υπογράφει ο Νέαρχος Ευαγγελού, ενώ τους ελληνικούς στίχους υπογράφει ο Νέαρχος Ευαγγελού και τους ιταλικούς ο Χρήστος Τζανίδης. Την παραγωγή, την ηχογράφηση, τη μίξη και το mastering ανέλαβε ο Ευθύβουλος Θεοχάρους. Το τραγούδι συνοδεύεται από οπτικοακουστικό video clip, σε σκηνοθεσία και καλλιτεχνική επιμέλεια του ίδιου του καλλιτέχνη.

Ο Giulio Filippo D’Errico είναι μισός Κύπριος και μισός Ιταλός και μεγάλωσε στην Κύπρο. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ζει και εργάζεται στην Αθήνα, με βασικούς άξονες δραστηριότητας την υποκριτική και τη μουσική.

Τα πρώτα του βήματα στον καλλιτεχνικό χώρο πραγματοποιήθηκαν από νεαρή ηλικία, μέσα από συμμετοχές σε τηλεοπτικές παραγωγές και φωτογραφίσεις στην Κύπρο.

Το 2012 σπούδασε υποκριτική και στη συνέχεια συμμετείχε σε θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές παραγωγές και τηλεοπτικές σειρές σε Ελλάδα και Κύπρο. Στην ελληνική τηλεόραση εμφανίστηκε στις σειρές «Μπρούσκο» (στον ρόλο του Ροκάκη), «8 Λέξεις» (ως Φοίβος), καθώς και στις πρόσφατες παραγωγές «IQ 160» και «Φόνοι στο Καμπαναριό», στον ρόλο του Πέτρου.

Η Eurovision αποτελεί σταθερό καλλιτεχνικό στόχο του Giulio Filippo D’Errico ήδη από νεαρή ηλικία. Στο παρελθόν επιχείρησε τη συμμετοχή του μέσω του μουσικού διαγωνισμού του ΡΙΚ «Performance», όπου οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονταν ζωντανά και ο νικητής εξασφάλιζε τη συμμετοχή στη Eurovision 2011, πραγματοποιώντας live εμφάνιση στο πλαίσιο του διαγωνισμού.

Το ντεμπούτο του στις ζωντανές μουσικές εμφανίσεις πραγματοποιήθηκε τη σεζόν 2020–2021 στη Λευκωσία, στο νυχτερινό μουσικό χώρο Barrel.

Το 2024 κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό τραγούδι με τίτλο «Πράσινα Μάτια», σε μουσική και στίχους δικούς του. Το 2025 ακολούθησε η κυκλοφορία του δεύτερου προσωπικού του τραγουδιού με τίτλο «Όλα Αλλάζουν», επίσης σε μουσική και στίχους δικούς του, συνεχίζοντας τη δισκογραφική του πορεία.

https://open.spotify.com/track/5kpeQGrMv4aLXLPqSWCjHp?si=hU3SkVgcRf-iqeHXX4WgkQ