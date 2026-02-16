Στις 18 Μαρτίου η τιμητική εκδήλωση του ΕΟΚ για τον βαρύτονο Κύρο Πατσαλίδη

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, στις 19.15, θα πραγματοποιηθεί η τιμιτική εκδήλωση που διοργανώνει ο Εκπαιδευτικός Ομίλος Κύπρουστο Λανίτειο Θέατρο «Μάριος Τόκας» στη Λεμεσό. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον διακεκριμένο βαρύτονο Κύρο Πατσαλίδη και γίνεται στο πλαίσιο Ετήσιων Βραβείων 2026,
Στην εκδήλωση θα εκφωνήσει ομιλία η εκπαιδευτικός Αγγελική Ριαλά με θέμα: «Η δύναμη της πολιτιστικής διπλωματίας στη διεθνή πολιτική σκηνή και η προσφορά του βαρύτονου Κύρου Πατσαλίδη».
Στο καλλιτεχνικό μέρος συμμετέχουν:
-
Η χορωδία «ΑΡΗΣ» Λεμεσού υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Δρος Σόλωνα Κλαδά
-
Ο Χρήστος Μάνος, επόπτης Μουσικού Σχολείου Λεμεσού «Μάριος Τόκας»
-
Ο Κυριάκος Ζίττης, χοροδιδάσκαλος και πρόεδρος του Ομίλου Λαογραφικών Ερευνών Λεμεσού «Οι Αμαθούσιοι»
Η διάρκεια της εκδήλωσης θα είναι περίπου 70 λεπτά.
Χορηγοί επικοινωνίας είναι οι εφημερίδα Πολίτης και Capital.