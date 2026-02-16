Παράθυρο logo
Στις 18 Μαρτίου η τιμητική εκδήλωση του ΕΟΚ για τον βαρύτονο Κύρο Πατσαλίδη
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 16.02.2026 09:57
Στις 18 Μαρτίου η τιμητική εκδήλωση του ΕΟΚ για τον βαρύτονο Κύρο Πατσαλίδη

Πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Ετήσιων Βραβείων 2026.

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, στις 19.15, θα πραγματοποιηθεί η τιμιτική εκδήλωση που διοργανώνει ο Εκπαιδευτικός Ομίλος Κύπρουστο Λανίτειο Θέατρο «Μάριος Τόκας» στη Λεμεσό. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον διακεκριμένο βαρύτονο Κύρο Πατσαλίδη και γίνεται στο πλαίσιο Ετήσιων Βραβείων 2026, 

Στην εκδήλωση θα εκφωνήσει ομιλία η εκπαιδευτικός Αγγελική Ριαλά με θέμα: «Η δύναμη της πολιτιστικής διπλωματίας στη διεθνή πολιτική σκηνή και η προσφορά του βαρύτονου Κύρου Πατσαλίδη».

Στο καλλιτεχνικό μέρος συμμετέχουν:

  • Η χορωδία «ΑΡΗΣ» Λεμεσού υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Δρος Σόλωνα Κλαδά

  • Ο Χρήστος Μάνος, επόπτης Μουσικού Σχολείου Λεμεσού «Μάριος Τόκας»

  • Ο Κυριάκος Ζίττης, χοροδιδάσκαλος και πρόεδρος του Ομίλου Λαογραφικών Ερευνών Λεμεσού «Οι Αμαθούσιοι»

Η διάρκεια της εκδήλωσης θα είναι περίπου 70 λεπτά.

Χορηγοί επικοινωνίας είναι οι εφημερίδα Πολίτης και Capital.

