Στις 18 Μαρτίου η τιμητική εκδήλωση του ΕΟΚ για τον βαρύτονο Κύρο Πατσαλίδη

Δημοσιεύθηκε 16.02.2026 09:57

Πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Ετήσιων Βραβείων 2026.

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, στις 19.15, θα πραγματοποιηθεί η τιμιτική εκδήλωση που διοργανώνει ο Εκπαιδευτικός Ομίλος Κύπρουστο Λανίτειο Θέατρο «Μάριος Τόκας» στη Λεμεσό. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον διακεκριμένο βαρύτονο Κύρο Πατσαλίδη και γίνεται στο πλαίσιο Ετήσιων Βραβείων 2026,

Στην εκδήλωση θα εκφωνήσει ομιλία η εκπαιδευτικός Αγγελική Ριαλά με θέμα: «Η δύναμη της πολιτιστικής διπλωματίας στη διεθνή πολιτική σκηνή και η προσφορά του βαρύτονου Κύρου Πατσαλίδη».

Στο καλλιτεχνικό μέρος συμμετέχουν:

Η χορωδία «ΑΡΗΣ» Λεμεσού υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Δρος Σόλωνα Κλαδά

Ο Χρήστος Μάνος, επόπτης Μουσικού Σχολείου Λεμεσού «Μάριος Τόκας»

Ο Κυριάκος Ζίττης, χοροδιδάσκαλος και πρόεδρος του Ομίλου Λαογραφικών Ερευνών Λεμεσού «Οι Αμαθούσιοι»

Η διάρκεια της εκδήλωσης θα είναι περίπου 70 λεπτά.

Χορηγοί επικοινωνίας είναι οι εφημερίδα Πολίτης και Capital.