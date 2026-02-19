Μάριος Ιωάννου Ηλία:«O πολιτισμός είναι ουσιώδης όρος της δημοκρατικής ζωής»

Ο κ. Ηλία εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση και ειλικρινή ευγνωμοσύνη για την απονομή του Αργυρού Μεταλλίου της Βουλής.

Η βράβευσή του με το Αργυρό Μετάλλιο Βουλής αποτελεί αναγνώριση πως ο πολιτισμός δεν αποτελεί περιφερειακή δραστηριότητα, αλλά ουσιώδη όρο της δημοκρατικής ζωής, αναφέρει συνθέτης Μάριος Ιωάννου Ηλία.

Σε ανακοίνωσή ο κ. Ηλία εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση και ειλικρινή ευγνωμοσύνη για την απονομή του Αργυρού Μεταλλίου της Βουλής, της ύψιστης τιμητικής διάκρισης που απονέμει το Κοινοβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, η απόφαση της Βουλής προσδίδει στο έργο του «θεσμική βαρύτητα και το εντάσσει στον ενεργό πυρήνα της συλλογικής μας αυτοσυνειδησίας».

Ο διακεκριμένος δημιουργός υπογράμμισε ότι «η Βουλή, ως κατεξοχήν χώρος άρθρωσης του δημόσιου λόγου και της πολιτικής ευθύνης, αναγνωρίζει με την πράξη αυτή πως ο πολιτισμός δεν αποτελεί περιφερειακή δραστηριότητα, αλλά ουσιώδη όρο της δημοκρατικής ζωής».

Η τιμητική αυτή διάκριση, σημείωσε, «επιβεβαιώνει ότι η καλλιτεχνική δημιουργία συνιστά θεμελιώδη διάσταση της πολιτικής και κοινωνικής συγκρότησης».

Αναφερόμενος στο δημιουργικό του έργο, ανέφερε ότι «αυτό αντλεί από την κυπριακή πολιτισμική κοιτίδα, από τις διαστρωματώσεις του χρόνου και το ιστορικό φορτίο της απώλειας, επιδιώκοντας μια μετάβαση από το επιμέρους στο καθολικό».

Στη μουσική του, όπως πρόσθεσε, «η Κύπρος αναδύεται ως συμπύκνωση μιας οικουμενικής αναζήτησης για νόημα, ελευθερία και αξιοπρέπεια».

Παράλληλα, επισήμανε ότι η ύψιστη αυτή τιμή εντείνει την ευθύνη που συνοδεύει κάθε δημιουργική πράξη. Τον καλεί, όπως είπε, να συνεχίσει «με διανοητική εντιμότητα και ηθική σταθερότητα, υπηρετώντας μια τέχνη προσανατολισμένη στον άνθρωπο και στη διεθνή πολιτιστική παρουσία της πατρίδας».

Καταλήγοντας, ο Μάριος Ιωάννου Ηλία υπογράμμισε ότι η δημιουργία αποτελεί ζώσα δύναμη της δημοκρατίας και θεμέλιο της εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας. Ένας λαός, ανέφερε, παραμένει ελεύθερος όσο δημιουργεί, και η ελευθερία ενός τόπου κρίνεται από το πνευματικό του βάθος.

«Η μουσική ελευθερώνει και ελευθερώνεται», κατέληξε.