Φέγγαρος: «Σταματάμε τα πάντα μέχρι να απαντήσει το Υφυπουργείο Πολιτισμού» - Στον πάγο άλλες 3 διοργανώσεις της Louvana

Δημοσιεύθηκε 24.02.2026 19:35

Αυτή η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα, σημειώνεται, έχει θέσει σε «μεγάλο κίνδυνο» τον προγραμματισμό και τις ημερομηνίες των φετινών εκδηλώσεων, αναγκάζοντας την ομάδα να διακόψει κάθε προετοιμασία.

Σε προσωρινή παύση τίθενται όλες οι δράσεις του Fengaros -Fengaros Festival, Fengaros High και Fengaros Music Village-, έως ότου το Υφυπουργείο Πολιτισμού δώσει επίσημη τοποθέτηση και σαφές χρονοδιάγραμμα για τα αποτελέσματα αλλά και τις προκηρύξεις που αναμένονται για το τρέχον έτος.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, αν και έχουν μεταφέρει επίσημα τις ανησυχίες τους στο Υφυπουργείο, δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής καμία απάντηση.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι, υπό τις παρούσες συνθήκες είναι αδύνατο να προχωρήσει η επικοινωνία και οι συμφωνίες με διεθνείς και τοπικούς καλλιτέχνες, εργαζόμενους στον χώρο της τέχνης και συνεργάτες, εφόσον δεν υπάρχουν σαφείς και αξιόπιστες πληροφορίες για το πλαίσιο στήριξης. Ο οργανισμός ξεκαθαρίζει ότι η επανέναρξη των εργασιών εξαρτάται άμεσα από την παροχή επίσημων διευκρινίσεων προς όλους τους πολιτιστικούς φορείς.

Δείτε την ανακοίνωσή τους: