The Piano Tour:Εν πτήσει με την Κυπριακή Προεδρία

Δημοσιεύθηκε 25.02.2026 14:20

Το The Piano Tour (υποψήφιο για το Music Rights Award 2025 του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσικής) αποτελεί έναν σύγχρονο πολιτιστικό θεσμό που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο η κλασική μουσική συναντά τον δημόσιο χώρο και το κοινό.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Οργανισμού Avantgarde, η οποία από την έναρξή της έχει διαμορφώσει ένα διακριτό καλλιτεχνικό και κοινωνικό αποτύπωμα στην Κύπρο, μετατρέποντας ολόκληρο το νησί σε μια ανοιχτή, ζωντανή μουσική σκηνή.

Ταξιδεύει την κλασική μουσική παντού έχοντας ήδη διασχίσει αυτοκινητόδρομους, παίξει ποδόσφαιρο, αναμετρηθεί με τον χρόνο, τρέξει σε νυχτερινό αγώνα δρόμου, ανέβει σε ταράτσες, ακόμη και καταρρίψει ένα παγκόσμιο ρεκόρ Guinness! Στον πυρήνα του, το The Piano Tour στηρίζεται σε μια απλή αλλά ριζοσπαστική ιδέα: το πιάνο αποδεσμεύεται από την αυστηρότητα της αίθουσας συναυλιών και τοποθετείται σε απρόσμενα, συχνά εμβληματικά ή ιστορικά φορτισμένα περιβάλλοντα. Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, φυσικά τοπία, αστικές γειτονιές και χώροι ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας μετατρέπονται σε σκηνικά καλλιτεχνικής συνάντησης. Η μουσική λειτουργεί ως διάλογος με τον τόπο, τη μνήμη και την κοινότητα.

Η δυναμική του θεσμού αποτυπώνεται και στη διεύρυνση των καλλιτεχνικών του συνεργασιών. Ενδεικτική είναι η εμφάνιση της νεανικής, μεικτής χορωδίας ARS NOVA στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας — υπό τη διεύθυνση του Ιάκου Δημητρίου και με τη συνοδεία του Πλωτίνου Μικρομάτη στο πιάνο — στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 στις 18:00.

Η επιλογή του αεροδρομίου — ενός κατεξοχήν χώρου μετάβασης, συνάντησης και πολυπολιτισμικής συνύπαρξης — ενισχύει τον συμβολικό χαρακτήρα του The Piano Tour: η μουσική υπερβαίνει τα σύνορα και ενσωματώνεται στον καθημερινό παλμό της κοινωνίας. Στο ίδιο πνεύμα εξωστρέφειας και βιώσιμης πολιτιστικής παρουσίας, ο Πολιτιστικός Οργανισμός Avantgarde παραχώρησε πρόσφατα ένα πιάνο στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, ενισχύοντας τον χαρακτήρα του χώρου ως ανοιχτής πλατφόρμας μουσικής έκφρασης και προσφέροντας τη δυνατότητα σε ταξιδιώτες και επισκέπτες να αλληλεπιδρούν άμεσα με τη μουσική εμπειρία.

Η Ars Nova, με στόχο την ανάδειξη και αναβάθμιση της χορωδιακής μουσικής κουλτούρας στην Κύπρο και τη στήριξη νέων καλλιτεχνών, ενσαρκώνει τις ίδιες αξίες εξωστρέφειας και συμπερίληψης που διέπουν το The Piano Tour αλλά και τις θεμελιώδεις αρχές της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας το Συμβούλιο προεδρεύει η χώρα μας κατά το τρέχον εξάμηνο. Το ρεπερτόριό της, με επίκεντρο τη δυτικοευρωπαϊκή μουσική αλλά και με αναφορές σε τζαζ, gospel και μουσικές του κόσμου, προβάλλει τη μουσική ως παγκόσμια γλώσσα που ενώνει ανθρώπους πέρα από διαφορετικότητες. Η παρουσία της στο πλαίσιο του θεσμού υπογραμμίζει τη διαρκή του εξέλιξη και τη συμπεριληπτική του προσέγγιση απέναντι σε πολυφωνικές εκφράσεις. Στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, η χορωδία θα παρουσιάσει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που εκτείνεται από έργα των Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms και Antonio Vivaldi έως τραγούδια των Michael Jackson, The Beatles και Coldplay, περιλαμβάνοντας ακόμη και κυπριακό παραδοσιακό τραγούδι. Μέσα από αυτή τη μουσική συνύπαρξη διαφορετικών εποχών και ιδιωμάτων, αναδεικνύεται η πολυφωνία ως ζωντανή πράξη διαλόγου και πολιτιστικής συνύπαρξης.

Ως θεσμός, το The Piano Tour έχει διαμορφώσει μια συνεπή ταυτότητα που συνδυάζει καλλιτεχνική ποιότητα, χωρική καινοτομία και κοινωνική ευαισθησία. Οι τοποθεσίες επιλέγονται με στρατηγική σκέψη, αναδεικνύοντας την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της Κύπρου και δημιουργώντας αίσθημα συμμετοχής και υπερηφάνειας στις κοινότητες ή/και στους χώρους που φιλοξενούν τις δράσεις.

Πέρα από τους ποσοτικούς δείκτες — τον αριθμό των ρεσιτάλ, των καλλιτεχνών και των προβολών, αφού κάθε δράση μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο — ο ουσιαστικός αντίκτυπος του θεσμού είναι κυρίως ποιοτικός. Η μουσική λειτουργεί ως καταλύτης συναισθηματικής σύνδεσης, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη μεταξύ θεσμών και κοινοτήτων. Η εμπειρία ενός ρεσιτάλ σε έναν μη συμβατικό χώρο, είτε πρόκειται για μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς είτε για έναν σύγχρονο κόμβο όπως το αεροδρόμιο, δημιουργεί μνήμες και βιώματα που υπερβαίνουν τη στιγμή.

Το The Piano Tour έχει πλέον καθιερωθεί ως σταθερό σημείο αναφοράς στην πολιτιστική ζωή του τόπου. Με κάθε νέο προορισμό, επαναβεβαιώνει την πεποίθηση ότι η μουσική δεν περιορίζεται από τοίχους ή σύνορα αλλά μπορεί να αναπτυχθεί όπου υπάρχουν άνθρωποι πρόθυμοι να τη μοιραστούν. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρωτοβουλία αυτή αποκτά έναν επιπλέον συμβολισμό: αναδεικνύει τον ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας πολιτισμών και ενεργού φορέα προώθησης των ευρωπαϊκών αξιών του διαλόγου, της συνεργασίας και της πολιτιστικής συνοχής. Μέσα από τη μουσική πράξη, η χώρα μας προβάλλει έμπρακτα την πεποίθηση ότι ο πολιτισμός αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ουσιαστικό μέσο ενίσχυσης της ενότητας μέσα από τη διαφορετικότητα.

Το ρεσιτάλ διοργανώνεται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τη Hermes Airports και με τη στήριξη της Eurobank Limited και των Pralina Experience του Ομίλου Ζορπάς.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τη σελίδα του Πολιτιστικού Οργανισμού Avantgarde στο Facebook (www.facebook.com/avantgarde.cultural.foundation) και θα παραμείνει διαθέσιμη στο YouTube (www.youtube.com/@avantgardeCF), ενισχύοντας την προσβασιμότητα και προσφέροντας σε όλους τη δυνατότητα να μοιραστούν τη μουσική εμπειρία.