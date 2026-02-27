ART SPOTTED 03: Ibrahim Kamara - Οι ήχοι της Αφρικής στην Κύπρο

Δημοσιεύθηκε 27.02.2026 16:51

Ο μουσικός από τη Γκάμπια μιλά στη σειρά ΠΟΛcast Art Spotted για την ιστορία του djembe, τη μαλινέζικη παράδοση, τη rumba και τη δύναμη του ρυθμού να φέρνει κοντά μετανάστες και Κύπριους.

Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς ΠΟΛcast Art Spotted, ο Ibrahim Kamara, μουσικός από τη Γκάμπια που ζει στην Κύπρο τα τελευταία επτάμισι χρόνια, μιλά για το djembe και τον ρόλο του ως εργαλείο πολιτιστικής σύνδεσης. Από το Empowerment Center του Generation for Change, εξηγεί την ιστορική διαδρομή του παραδοσιακού αφρικανικού τυμπάνου, τις ρίζες του στο βασίλειο των Mande και τη σημασία του ως σύμβολο κοινότητας και επικοινωνίας.

Ο Kamara διδάσκει djembe σε παιδιά, ενήλικες και Κύπριους καλλιτέχνες, ενώ έχει συμμετάσχει σε φεστιβάλ σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό. Αναφέρεται σε ρυθμούς όπως το kuku και η rumba, περιγράφοντας πώς ο αυτοσχεδιασμός και το «κάλεσμα» μεταξύ των ντράμερ δημιουργούν έναν ζωντανό κύκλο επικοινωνίας.

Μέσα από την προσωπική του διαδρομή, αναδεικνύει πώς η αφρικανική παραδοσιακή μουσική λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα σε κοινότητες, μεταφέροντας μνήμη, ιστορία και ταυτότητα από τη Δυτική Αφρική στην Κύπρο.

Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο: