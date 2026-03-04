Παράθυρο logo
Δημοσιεύθηκε 04.03.2026 13:38
Το Βασιλικό Νομισματοκοπείο τιμά τα 30 χρόνια των Spice Girls με ένα σπάνιο συλλεκτικό νόμισμα

Το Βασιλικό Νομισματοκοπείο (The Royal Mint) του Ηνωμένου Βασιλείου, τιμά το θρυλικό συγκρότημα των Spice Girls, με την έκδοση μιας νέας σειράς νομισμάτων της συλλογής «Music Legends» με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ.

«Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να μας βραβεύει το Βασιλικό Νομισματοκοπείο και να ακολουθούμε τα βήματα κάποιων πραγματικών ειδώλων της μουσικής» ανέφερε σε δήλωσή του το συγκρότημα.

«Το 2026 αποτελεί μια ιδιαίτερη χρονιά για εμάς, καθώς γιορτάζουμε την 30ή επέτειο από το πρώτο μας τραγούδι και άλμπουμ. Ποτέ δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα μας αναγνώριζαν με αυτόν τον τρόπο, το πρώτο γυναικείο συγκρότημα που αποκτά το δικό του νόμισμα... τι στιγμή για τη γυναικεία δύναμη», συμπλήρωσαν τα μέλη του γκρουπ.

Σχεδιασμένο από την καλλιτέχνιδα Φιόν Ρις (Ffion Rees), το νόμισμα απεικονίζει τις φιγούρες των πέντε μελών, Βικτόρια Μπέκαμ (Victoria Beckham), Μέλανι Τσίσολμ (Melanie Chisholm), Έμα Μπάντον (Emma Bunton), Τζέρι Χάλιγουελ-Χόρνερ (Geri Halliwell-Horner) και Μέλανι Μπράουν (Melanie Brown), δίπλα στις αυθεντικές υπογραφές τους.

 

