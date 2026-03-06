Παράθυρο logo
Σόλο ρεσιτάλ πιάνου του Γιάννη Γεωργίου σε Πάφο και Λευκωσία
Έργα Σούμαν, Μπραμς και Ραχμάνινοφ σε δύο συναυλίες τον Μάρτιο

Με ένα ξεχωριστό σόλο ρεσιτάλ επιστρέφει στη σκηνή τον Μάρτιο ο διακεκριμένος Κύπριος πιανίστας Γιάννης Γεωργίου, παρουσιάζοντας σε Πάφο και Λευκωσία έργα από το ρομαντικό πιανιστικό ρεπερτόριο.

Το πρόγραμμα ανοίγει με την Kreisleriana, έργο 16 του Ρόμπερτ Σούμαν, έναν κύκλο οκτώ δραματικών και συναισθηματικά φορτισμένων κομματιών. Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν τα Έργα για Πιάνο, έργο 119 του Γιοχάνες Μπραμς, συνθέσεις της ύστερης δημιουργικής του περιόδου. Η βραδιά ολοκληρώνεται με επιλεγμένα Études-Tableaux και Πρελούδια του Σεργκέι Ραχμάνινοφ.

Ο Γιάννης Γεωργίου έχει πραγματοποιήσει διεθνείς σπουδές και είναι ο μοναδικός Κύπριος πιανίστας που απέκτησε το Δίπλωμα Aspirant από το Κονσερβατόριο Τσαϊκόφσκι της Μόσχας, ενώ ξεχωρίζει για την τεχνική αρτιότητα και τη βαθιά εκφραστικότητα των ερμηνειών του.

Οι συναυλίες τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου Λευκωσίας και με τη στήριξη του Δήμου Πάφου.

Πότε και πού:

• Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026, 20:30 – Μαρκίδειο Θέατρο, Πάφος

• Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026, 20:30 – Θέατρο Παλλάς, Λευκωσία

Εισιτήρια: €20

Κρατήσεις: https://www.soldoutticketbox.com/el/event/pianist-yiannis-georgiou-in-recital-2026

