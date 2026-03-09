Οργή για τη χρήση του "La Macarena" σε βίντεο βομβαρδισμού των ΗΠΑ στο Ιράν

Δημοσιεύθηκε 09.03.2026 11:46

Ένας από τους δημιουργούς του τραγουδιού "La Macarena" επέκρινε τη χρήση του τραγουδιού του σε ένα βίντεο με βομβαρδισμούς, μαχητικά και πυραύλους που έχει γυρίσει ο Λευκός Οίκος και έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με την επιχείρηση Epic Fury στο Ιράν.

Στην πολύπλοκη σκακιέρα της σημερινής γεωπολιτικής, όπου τα όπλα συνδυάζονται με την ψηφιακή προπαγάνδα, μια νέα διαμάχη έχει προκύψει μεταξύ της Ισπανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τη χρήση του διάσημου "La Macarena", ενός μουσικού κοσμήματος της ισπανικής κουλτούρας. Η επιχείρηση Epic Fury που διεξάγουν οι ΗΠΑ στο Ιράν προκάλεσε την οργή ενός από τους δημιουργούς του τραγουδιού.

Η επιλογή της ισπανικής επιτυχίας ήρθε σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Πέδρο Σάντσεθ σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης να μην εγκρίνει τη χρήση των στρατιωτικών βάσεων Rota και Morón.

Ο Antonio Romero Monge, συγγραφέας του θρυλικού τραγουδιού και ένα από τα μέλη του ντουέτου Los del Río, ύψωσε τη φωνή του για να δείξει την απόλυτη απόρριψη και τη "βαθιά δυσφορία" του μετά την viralisation ενός βίντεο που δείχνει βομβαρδισμούς πάνω από το ιρανικό έδαφος συνοδευόμενους από τον ρυθμό της παγκόσμιας επιτυχίας του, "La Macarena".

Σε δηλώσεις του στο "Canal Sur", ο Σεβιγιάνος εξήγησε ότι δημιούργησε το τραγούδι για να "κάνει τον κόσμο ευτυχισμένο, ώστε όλοι να είναι ευτυχισμένοι" και εξέφρασε τη θλίψη του βλέποντας πώς χρησιμοποιήθηκε για να μιλήσει για έναν πόλεμο. Ο Romero Monge παραδέχτηκε ότι βλέποντας το βίντεο με τις βόμβες, τα μαχητικά αεροπλάνα και τους πυραύλους που εκτοξεύονται ταυτόχρονα με το τραγούδι του, του σηκώθηκαν τα μαλλιά. "Γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσουν ένα τόσο ωραίο πράγμα;" αναρωτήθηκε ο καλλιτέχνης.

Ο συνθέτης, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι 33 χρόνια μετά το "La Macarena" εξακολουθεί να είναι "το πιο δημοφιλές τραγούδι στον κόσμο", αστειεύτηκε ότι, μετά τη χρήση της μελωδίας από τον Λευκό Οίκο, "μπορεί να το κάνουν μόδα στα νεκροτομεία".

Το αμφιλεγόμενο βίντεο, το οποίο εξαπλώθηκε σαν πυρκαγιά στα κοινωνικά δίκτυα και σε εφαρμογές άμεσων μηνυμάτων όπως το WhatsApp, δείχνει εικόνες από αεροπορικές επιδρομές μονταρισμένες στο ρυθμό του πιο διάσημου ισπανικού ποπ τραγουδιού.

Η χρήση μιας μελωδίας που συνδέεται με τη χαρά και τη γιορτή για να απεικονίσει την καταστροφή του πολέμου προκάλεσε μεγάλες επικρίσεις κατά της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία χρησιμοποιεί επιμελώς τραγούδια καλλιτεχνών για να εικονογραφήσει τα αμφιλεγόμενα βίντεό της.

Ο Antonio Romero Monge έχει εκφράσει το παράπονο ότι είναι αδύνατο να ελεγχθεί η χρήση του τραγουδιού του, επειδή οι άνθρωποι "το παίρνουν και το χρησιμοποιούν για ό,τι θέλουν".