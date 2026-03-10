Παράθυρο logo
Franz Ferdinand: Επικρίνουν τις IDF για τη χρήση του τραγουδιού τους «Take Me Out»
Δημοσιεύθηκε 10.03.2026 15:52
Franz Ferdinand: Επικρίνουν τις IDF για τη χρήση του τραγουδιού τους «Take Me Out»

Ο Άλεξ Καπράνος των Franz Ferdinand επέκρινε τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) επειδή χρησιμοποίησαν την επιτυχία του συγκροτήματος «Take Me Out» σε προπαγανδιστικό βίντεο.

Ο αρχηγός του συγκροτήματος στα Instagram Stories του γνωστοποίησε την αντίδραση του συγκροτήματος επειδή χρησιμοποιήθηκε σε βίντεο των IDF το τραγούδι του 2004 νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Στο βίντεο, το τραγούδι ακούγεται ενώ προβάλλονται πλάνα μαχητικών αεροσκαφών και εκρήξεων εδάφους, ενώ ένας Ισραηλινός στρατιώτης εξυμνεί τις πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές τους στο Ιράν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

