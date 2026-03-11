Παράθυρο logo
Την ερχόμενη Τετάρτη η τιμητική εκδήλωση του ΕΟΚ προς τιμή του βαρύτονου Κύρου Πατσαλίδη
Δημοσιεύθηκε 11.03.2026 09:38
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 19.15 στο Λανίτειο Θέατρο «Μάριος Τόκας» στη Λεμεσό

Την ερχόμενη Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026, θα πραγματοποιηθεί η τιμητική εκδήλωση του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου (ΕΟΚ) προς τιμή του διακεκριμένου και διεθνούς φήμης βαρύτονου Κύρου Πατσαλίδη, στο πλαίσιο των Ετήσιων Βραβείων 2026.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:15 στο Λανίτειο Θέατρο «Μάριος Τόκας» στη Λεμεσό και αναμένεται να αποτελέσει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής και στον ρόλο του πολιτισμού στη διεθνή σκηνή.

Κεντρική ομιλήτρια της βραδιάς θα είναι η εκπαιδευτικός Αγγελική Ριαλά, η οποία θα μιλήσει με θέμα «Η δύναμη της πολιτιστικής διπλωματίας στη διεθνή πολιτική σκηνή και η προσφορά του βαρύτονου Κύρου Πατσαλίδη».

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδήλωσης θα συμμετέχουν η Χορωδία «ΑΡΗΣ» Λεμεσού, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου δρος Σόλωνα Κλαδά, ο διευθύνων του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού «Μάριος Τόκας» Χρήστος Μάνος, καθώς και ο χοροδιδάσκαλος και πρόεδρος του Ομίλου Λαογραφικών Ερευνών Λεμεσού «οι Αμαθούσιοι», Κυριάκος Ζίττης.

Όπως αναφέρεται, η τιμητική αυτή βραδιά εντάσσεται στη διαχρονική αποστολή του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου να αναδεικνύει προσωπικότητες που τιμούν την Κύπρο διεθνώς, προβάλλοντας τη σημασία της παιδείας, του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής δημιουργίας ως βασικών πυλώνων εθνικής και κοινωνικής προόδου.

Η διάρκεια της εκδήλωσης θα είναι περίπου 70 λεπτά, ενώ η παρουσία του κοινού θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για τους διοργανωτές και τον τιμώμενο καλλιτέχνη.

