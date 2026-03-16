Le Piano Tour σε γαλλική έκδοση, στην Πλατεία Ελευθερίας

Δημοσιεύθηκε 16.03.2026 10:02

Μάλιστα, για πρώτη φορά ο Οργανισμός «πειράζει» ακόμη και το όνομα του επιτυχημένου αυτού κύκλου συναυλιών, που βαφτίζεται ειδικά για την περίσταση “Le Piano Tour”.

Η ειδική αυτή έκδοση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο του Μήνα Γαλλοφωνίας. Ο Μήνας Γαλλοφωνίας, που τιμάται διεθνώς κάθε Μάρτιο, αναδεικνύει τη γαλλική γλώσσα ως ζωντανό φορέα πολιτισμού, δημιουργίας και διαπολιτισμικού διαλόγου μέσα από πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δράσεις. Η γαλλοφωνία εκφράζει την πολυμορφία ενός παγκόσμιου πολιτιστικού χώρου, όπου η μουσική και οι τέχνες κατέχουν κεντρική θέση, λειτουργώντας ως κοινή γλώσσα επικοινωνίας.

Η γαλλική γλώσσα συνδέεται ιστορικά με τη μουσική, τη λογοτεχνία, το θέατρο και τις τέχνες, λειτουργώντας ως γέφυρα πολιτισμών. Ομιλείται σε περισσότερες από 80 χώρες και εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλες τις ηπείρους και αποτελεί μία από τις κύριες γλώσσες της διπλωματίας, των διεθνών οργανισμών και του πολιτισμού.

Το The Piano Tour, υποψήφιο για το Music Rights Award 2025 του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσικής, είναι μία μοναδική σειρά συναυλιών που έκανε για πρώτη φορά την εμφάνιση της το 2019 και έκτοτε δεν σταματά να μας αιφνιδιάζει με ρεσιτάλ που μεταδίδονται ζωντανά από εντυπωσιακές τοποθεσίες του νησιού μας. Κάστρα, ουρανοξύστες, δάση, ναυάγια, αυτοκινητόδρομοι και άλλα μοναδικά σημεία απ’ άκρη σ’ άκρη της Κύπρου μετατρέπονται σε μία εν δυνάμει μουσική σκηνή. Αυτή τη φορά όμως, επέλεξε το απόλυτο κέντρο της πρωτεύουσας, την Πλατεία Ελευθερίας, σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού. Η μουσική και η γαλλοφωνία ανήκουν σε όλους, ζωντανεύουν τους δημόσιους χώρους και γίνονται σημείο συνάντησης, διαλόγου και πολιτιστικής ανταλλαγής. Η κεντρική τοποθεσία εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση σε πολίτες και επισκέπτες και ενισχύει τον χαρακτήρα της εκδήλωσης ως πλατφόρμα κοινοτικής εμπειρίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 στις 19:00, με τους διακεκριμένους Κύπριους καλλιτέχνες Μανώλη Νεοφύτου (πιάνο) και Βάκια Σταύρου (φωνή). Η είσοδος είναι ελεύθερη και όπως συμβαίνει με κάθε The Piano Tour, το ρεσιτάλ θα μεταδίδεται ζωντανά στο Facebook από τη σελίδα του Οργανισμού Avantgarde (www.facebook.com/avantgarde.cultural.foundation) και σε αυτή την περίπτωση και από τη σελίδα του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού (https://www.facebook.com/cypolitismos), ενώ αργότερα θα αναρτηθεί στο YouTube (www.youtube.com/@avantgardeCF) ενισχύοντας την προσβασιμότητα και τη συμμετοχικότητα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κυρίως γαλλικά τραγούδια, με ορισμένες πολύ γνωστές μελωδίες όπως τα Sous le ciel de Paris και Non, je ne regrette rien της Édith Piaf, χωρίς όμως να λείπουν αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη και άλλα του διεθνούς ρεπερτορίου όπως τα Historia de un Amor και Por una cabeza.

Οι καλλιτέχνες

O Μανώλης Νεοφύτου έδωσε το πρώτο του ρεσιτάλ σε ηλικία 11 χρόνων, λίγο προτού εισαχθεί στην Κεντρική Κρατική Ειδική Μουσική Σχολή της τότε Σοβιετικής Ένωσης, και αργότερα στο Κονσερβατόριο Τσαϊκόφσκυ – όπου φοίτησε με υποτροφία από το Ίδρυμα Νικόλα Οικονόμου και από το οποίο αποφοίτησε το 2002. Τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου, κέρδισε την υποτροφία του Ιδρύματος Albert Roussel για να φοιτήσει για ένα χρόνο στην École Normale του Παρισιού. Το 2004, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας, φοίτησε με τον Andrew Zolinskiy στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, όπου του απονεμήθηκε το Master of Music in Performance and Related Studies.

Εκπροσώπησε την Κύπρο τρεις φορές στο διαγωνισμό της Eurovision για Νεαρούς Μουσικούς (Βρυξέλλες 1992, Βαρσοβία 1994, Λισαβώνα 1996). Έχει κερδίσει διάφορα βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς ενώ έχει εμφανιστεί σε συναυλίες σε Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ρωσία, Ουγγαρία, Πολωνία, Κορέα και Νότιο Αφρική είτε σε ρεσιτάλ είτε σε κονσέρτα με Ορχήστρα. Έδωσε σεμινάρια και master classes σε Κύπρο και Νότιο Αφρική, έχει κυκλοφορήσει προσωπικό ψηφιακό δίσκο, συνέθεσε μουσική́ για ντοκιμαντέρ και διδάσκει πιάνο σε διάφορες σχολές.

Η Βάκια Σταύρου είναι τραγουδίστρια - τραγουδοποιός με διεθνή αναγνώριση. Αφού ολοκλήρωσε τις μουσικές της σπουδές στο Κονσερβατόριο της Πράγας, έκτισε σημαντική καριέρα στη μουσική βιομηχανία, με τη σύνθεση της “Sozinha” – γραμμένη στα πορτογαλικά – να σηματοδοτεί την έναρξη της πορείας της στα δισκογραφικά δρώμενα και στο διεθνές προσκήνιο. Η ικανότητα της να γράφει και να ερμηνεύει σε πολλές γλώσσες αποτελεί ένα από τα δυνατά της στοιχεία, γι’ αυτό και λαμβάνει τακτικά πρόσκληση από σημαντικά διεθνή φεστιβάλ μουσικής (Festival Au Fil des Voix, Paris / Mawazine Festival Rythms of the World, Casablanca / Barnasants Songwriter’s Festival, Barcelona / Teatro Sao Luiz, Lisbon, κ.ά.). Σημαντικός σταθμός στην πορεία της υπήρξε η συμμετοχή της το 2017 στο κονσέρτο γκαλά των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη, με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μαρόκου.

Ο τελευταίος της προσωπικός δίσκος “ALASIA”, παραγωγή της γαλλικής δισκογραφικής εταιρείας Αccords Croises, αποτελείται από 15 τραγούδια δικής της σύνθεσης σε 3 γλώσσες και σε αυτόν συμμετέχει με δύο ποιήματα / τραγούδια και ο Πορτογάλος συγγραφέας Jose Luis Peixoto. Με αφορμή τον δίσκο αυτό, ο Γάλλος δημοσιογράφος της France Culture, Βertrand Dicale, έγραψε: “μια φωνή μαγική και καθόλα σαγηνευτική, που καθηλώνει τον ακροατή με την ομορφιά της κρυστάλλινης υφής της”.