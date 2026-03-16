Οι Copper Curios κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ

Δημοσιεύθηκε 16.03.2026 11:50

Οι Copper Curios είναι ένα νεοσύστατο ντουέτο που αποτελείται από το Δημήτρη Γιασεμίδη και την Εύα Σταύρου.

Η μουσική των Copper Curios αποτελεί ένα κράμα φυσικών και ηλεκτρονικών ήχων. Προερχόμενοι από τον χώρο της κλασικής μουσικής, αλλά με έντονο πνεύμα πειραματισμού, αντλούν επιρροές από τη σύγχρονη κλασική μουσική, την ηλεκτρονική μουσική και τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό.

Ένα ηχητικό τοπίο οργανικών και ηλεκτρονικών υφών λειτουργεί ως βάση πάνω στην οποία οι δύο μουσικοί δημιουργούν και εξελίσσουν τις ιδέες τους. Ατμόσφαιρες φλάουτου, αλληλοπλεκόμενες μελωδίες, drones τρομπονιού, υπνωτικά chorales και ηλεκτρονικοί ρυθμοί συγχωνεύονται, διαμορφώνοντας τον ηχητικό κόσμο των Copper Curios — ένα ταξίδι στον χρόνο.

Το ντουέτο κινείται σε ένα ηχητικό τοπίο που χαρακτηρίζεται από αντίθεση και συνέχεια. Τα όργανά τους αναπνέουν και λάμπουν δίπλα στα ηλεκτρονικά στοιχεία, τα οποία επεκτείνουν, αντανακλούν και άλλοτε διαλύουν την ακουστική χειρονομία. Το αποτέλεσμα είναι μια μουσική σε διαρκή μεταμόρφωση: ρευστή και τοποθετημένη στα ενδιάμεσα των αναλογικών και ψηφιακών κόσμων.

Το πρώτο τους άλμπουμ, Time, διερευνά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την έννοια του χρόνου και το πώς εξελισσόμαστε μέσα σε αυτόν. Το άλμπουμ στοχάζεται πάνω στην ιδέα ότι το παρόν είναι άρρηκτα συνδεδεμένο τόσο με το παρελθόν όσο και με το μέλλον, προσκαλώντας τους ακροατές να αναλογιστούν τη δική τους σχέση με τη φευγαλέα φύση του χρόνου.

Δημήτρης Γιασεμίδης – φλάουτο, τρομπόνι, sylphyo, ηλεκτρονικά

Εύα Σταύρου – φλάουτα, πίκολο

Ο Δημήτρης Γιασεμίδης είναι μουσικός, φλαουτίστας και τρομπονίστας με έντονη παρουσία στη σύγχρονη, folk και πειραματική μουσική. Σπούδασε στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει συνεργαστεί με σημαντικά σύνολα, όπως οι Anglia Sinfonia, ARU Big Band, Grand Union Orchestra και η Φιλαρμονική Ορχήστρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Παράλληλα με την καλλιτεχνική του δραστηριότητα, έχει διδάξει φλάουτο και ξύλινα πνευστά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, τον Λίβανο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ διετέλεσε καθηγητής πνευστών στα Aldar International Schools στο Άμπου Ντάμπι. Σήμερα είναι καθηγητής φλάουτου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, διδάσκει σε Μουσικά Λύκεια της Κύπρου και συνεργάζεται με τον Διεθνή Οργανισμό Sistema. Είναι ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Monsieur Doumani, ενώ τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με τη Selas Dance Company δημιουργώντας μουσική για παραστάσεις σύγχρονου χορού. Έχει επίσης συνεργαστεί με σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς, όπως το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή και την Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης Majestic, ενώ σχεδίασε το πρόγραμμα τεχνών «Χορός και Μουσική» για το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου.

Η Εύα Σταύρου είναι φλαουτίστα με ειδίκευση στη σύγχρονη μουσική, με έντονη καλλιτεχνική παρουσία στην ευρωπαϊκή σκηνή νέας μουσικής. Σπούδασε στο Université Lumière Lyon 2, στο Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon και στο Royal Conservatory of Brussels, όπου απέκτησε Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο φλάουτο και το πίκολο. Κατά τη διάρκεια της πορείας της έχει συνεργαστεί με σημαντικούς συνθέτες όπως οι Beat Furrer, Doina Rotaru, Kaija Saariaho και Philippe Hurel, ενώ έχει συμμετάσχει σε διεθνή φεστιβάλ σύγχρονης μουσικής όπως τα Darmstadt Music Festival, Time of Music και New Music Week. Στην Κύπρο έχει συνεργαστεί με οργανισμούς όπως η Στέγη Χορού Λευκωσίας, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου και η Στέγη Ωνάση. Είναι μέλος των μουσικών σχημάτων Plektó και étha duet, ενώ έχει λάβει επιχορήγηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας καλλιτεχνών iPortunus. Από το 2017 διδάσκει φλάουτο στα Μουσικά Σχολεία της Κύπρου.