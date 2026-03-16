Η Αλέξια σε συναυλία στην Ουάσινγκτον στο πλαίσιο εκδηλώσεων Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ

Δημοσιεύθηκε 16.03.2026 15:37

Το «Cypriote» είναι μια μουσική παράσταση Live-Arts, που αναδεικνύει και τιμά την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου

Στο πλαίσιο του επίσημου πολιτιστικού προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026, η διεθνώς καταξιωμένη και βραβευμένη Κύπρια καλλιτέχνιδα, Αλέξια, παρουσιάζει το «Cypriote», μια μουσική παράσταση Live-Arts, που αναδεικνύει και τιμά την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, καθιστώντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση πιο ορατή. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Terrace, στο John F. Kennedy Center for the Performance Arts (Kennedy Center), την Παρασκευή, στις 18:00 (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, «το ‘’Cypriote’’ είναι ένα υποβλητικό μουσικό ταξίδι στην πολυεπίπεδη ταυτότητα της Κύπρου. Μέσα από μια προσεκτικά επιμελημένη επιλογή τραγουδιών και αφηγήσεων, η Αλέξια αντλεί έμπνευση από τις κυπριακές αρχαιότητες, τη γλώσσα, τη διάλεκτο και τη συλλογική μνήμη του νησιού».

Σημειώνεται ότι «η παράσταση εξερευνά πτυχές της πολιτιστικής κληρονομιάς, της αίσθησης του ανήκειν και της πολιτισμικής συνοχής, προσκαλώντας το κοινό σε μια βαθιά προσωπική, συγκινησιακή καλλιτεχνική εμπειρία, με οικουμενική απήχηση».

«Γνωστή για το ιδιαίτερο ηχητικό της αποτύπωμα και την δεξιοτεχνία της εκφραστικά, η Αλέξια συνθέτει ένα πολυδιάστατο μουσικό σύμπαν, μέσα από τις μουσικές σπουδές της και τις μουσικές της επιρροές, όπου συνυπάρχουν η τζαζ, η κλασική μουσική, οι μουσικές του κόσμου, οι παραδοσιακές φόρμες και ο αυτοσχεδιασμός. Ως μια ακριβής διαδικασία σύνθεσης, οι επιρροές αυτές διασταυρώνονται και αλληλεπιδρούν, δημιουργώντας μια συνεκτική και δυναμική καλλιτεχνική αφήγηση», προστίθεται.

«Μέσα από τη γυναικεία οπτική, μια αντίληψη αισθητηριακή με παγκόσμια συνείδηση γεφυρώνει το αρχέγονο παρελθόν της Κύπρου με τον παλμό του σύγχρονου κόσμου, τοποθετώντας τον πολιτισμό του νησιού μέσα σε έναν ευρύτερο διεθνή πολιτισμικό διάλογο — σαν ένα ζωντανό σύστημα μνήμης, δημιουργίας και συνεχούς εξέλιξης», επισημαίνεται.

«Η παράσταση ‘’Cypriote’’, που θα παρουσιαστεί στην Ουάσινγκτον, αναδεικνύει την πολιτιστική φωνή της Κύπρου σε μία παγκόσμια σκηνή, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του κράτους στην καλλιτεχνική αριστεία και τη διαπολιτισμική ανταλλαγή», προστίθεται.

Η εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό, με δυνατότητα φυσικής παρουσίας ή παρακολούθησης μέσω ζωντανής αναμετάδοσης (live streaming) στο https://www.youtube.com/watch?v=BiDmjLPLsBo . Εισιτήρια διατίθενται μέσω του συνδέσμου https://www.kennedy-center.org/whats-on/millennium-stage/2026/march/alexia-cypriote/

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Θεόδωρο Γεωργιάδη στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Η.Π.Α. (tgeorgiades@pio.moi.gov.cy / +1 (202)481-0964)