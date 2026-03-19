Οι «A Wolf at the Door» στο Yalla

Δημοσιεύθηκε 19.03.2026 09:11

Το συγκρότημα θα παρουσιάσει για πρώτη φορά ένα stripped-down set, αφήνοντας πίσω το drum kit για χάρη των drum machines και των sequencers.

Το Yalla Collective Space & Café στη Λευκωσία υποδέχεται το Σάββατο 21 Μαρτίου τους «A Wolf at the Door», σε μια εμφάνιση που υπόσχεται μια διαφορετική ηχητική εμπειρία. Το συγκρότημα θα παρουσιάσει για πρώτη φορά ένα stripped-down set, αφήνοντας πίσω το drum kit για χάρη των drum machines και των sequencers.

Η μουσική των A Wolf at the Door χαρακτηρίζεται από ενεργητικά beats και synthesizers, τα οποία συνδυάζονται με ροκ και τζαζ αναφορές, καθώς και samples που πραγματεύονται θεματικές της δυστοπίας και της ανθρώπινης παρακμής. Στο live θα ακουστούν κομμάτια από τον πρώτο τους δίσκο «Born Into This», καθώς και νέο υλικό από τη δεύτερη δισκογραφική τους δουλειά.

Την μπάντα αποτελούν οι:

Αντρέας Ζεμπύλας: κιθάρα & φωνή

Ευαγόρας Μπεκιάρης: πλήκτρα

Χρίστος Αριστοδήμου: beats & electronics

Πληροφορίες

Οι «A Wolf at the Door» στο Yalla

Ημερομηνία και ώρα: Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, στις 21.00

Χώρος: Yalla Collective Space & Café, Λευκωσία

Προτεινόμενη εισφορά για μουσικούς: €5.