Νέα σειρά Sousami Deep Listening: Πρώτος καλεσμένος του Σουσάμι ο Δημήτρης Παπαιωάννου

Δημοσιεύθηκε 19.03.2026 11:45

Στο Σουσάμι θα παρουσιάσει ένα δίωρο μουσικό performance με έμφαση σε μη προβλέψιμες ηχητικές διαδρομές, κινούμενος ελεύθερα ανάμεσα σε genres και χρονικές περιόδους.

Το Σουσάμι, στη Λεμεσό, παρουσιάζει αυτή την Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026, την πρώτη βραδιά της νέας σειράς Sousami Deep Listening. Μια προσέγγιση που μετατοπίζει την εμπειρία από το clubbing σε μια εστιασμένη ακρόαση, μέσα από sessions αφιερωμένα στην βαθιά και συνειδητή ακρόαση.

Πρώτος καλεσμένος της σειράς είναι ο Δημήτρης Παπαιωάννου, διοργανωτής, παραγωγός και καλλιτεχνικός διευθυντής με μακρόχρονη παρουσία στη σύγχρονη μουσική και τις πολιτιστικές δράσεις. Ως DJ/selector, αναπτύσσει αφηγηματικά sets που γεφυρώνουν διαφορετικά είδη και εποχές. Ως συνδιοργανωτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Synch Festival συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της ηλεκτρονικής και πειραματικής σκηνής στην Ελλάδα, καθώς βρίσκεται πίσω από τα πρωτοποριακά projects Ikaria State of Mind και CALMA, τα οποία επαναπροσδιορίζουν τη σχέση ήχου, τόπου και συλλογικής εμπειρίας. Παράλληλα, η καθημερινή ραδιοφωνική του εκπομπή «Method To The Madness» στο Stegi Radio της Στέγης Ωνάση διανύει την έκτη σεζόν της.

Στο Σουσάμι θα παρουσιάσει ένα δίωρο μουσικό performance με έμφαση σε μη προβλέψιμες ηχητικές διαδρομές, κινούμενος ελεύθερα ανάμεσα σε genres και χρονικές περιόδους.

Με visuals του Κωνσταντίνου Κυπριανού

Η βραδιά θα πλαισιώνεται από visuals του Κωνσταντίνου Κυπριανού, ιδρυτή της Alternative Brains Rule και δημιουργού του AfroBanana Festival, με ενεργή παρουσία στον σχεδιασμό εμπειριών που συνδέουν τον ήχο, τον χώρο και την εικόνα. Μέσα από το έργο του, διερευνά τη σχέση μεταξύ πολιτισμού, φύσης και συλλογικής εμπειρίας, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

Παράλληλα, η επιλογή κρασιών της βραδιάς επιμελείται από το Glorious Grapes, με μια curated λίστα που συνοδεύει την εμπειρία.

Πληροφορίες

Sousami Deep Listening με Δημήτρη Παπαιωάννου

Ημερομηνία: Κυριακή 22 Μαρτίου 2026

Ώρα: 20:30 – 22:30

Χώρος: Σουσάμι, Λεμεσός.