Η μουσική παράσταση «Cypriote» παρουσιάστηκε στην Ουάσινγκτον στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026

Δημοσιεύθηκε 24.03.2026 12:40

Η παράσταση «Cypriote» αποτελεί ένα μουσικό ταξίδι στην πολυεπίπεδη ταυτότητα της Κύπρου, εμπνευσμένο από τις κυπριακές αρχαιότητες, τη γλώσσα, τη διάλεκτο και τη συλλογική μνήμη του νησιού. Παρουσιάστηκε στις 20 Μαρτίου 2026, με τη διεθνούς φήμης καλλιτέχνιδα Αλέξια, στο Θέατρο Terrace, εντός του εμβληματικού Κέντρου Παραστατικών Τεχνών «John F. Kennedy Center», στην Ουάσινγκτον.

Η live-arts συναυλία, η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026, ανέδειξε την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, μέσα από μια σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Μέσα από τραγούδια και αφήγηση, η καλλιτέχνις εξερεύνησε τις πτυχές της πολιτιστικής κληρονομιάς, της αίσθησης του ανήκειν και της πολιτισμικής συνοχής, προσκαλώντας το κοινό σε μια βαθιά προσωπική, συγκινησιακή καλλιτεχνική εμπειρία, με οικουμενική απήχηση.

Μέσα από τη γυναικεία οπτική και έχοντας μια παγκόσμια συνείδηση, η Αλέξια γεφυρώνει το αρχέγονο παρελθόν της Κύπρου με τον παλμό του σύγχρονου κόσμου, τοποθετώντας τον πολιτισμό του νησιού μέσα σε έναν ευρύτερο διεθνή πολιτισμικό διάλογο – σαν ένα ζωντανό σύστημα μνήμης, δημιουργίας και συνεχούς εξέλιξης.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες κ. Ευάγγελος Σάββα, ανώτεροι αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέσβεις και μέλη του διπλωματικού σώματος στην Ουάσιγκτον, δημοσιογράφοι, ηγετικά στελέχη της κυπριακής και ελληνικής ομογένειας, καθώς και πολυπληθές διεθνές κοινό.

Αναδεικνύοντας την πολιτιστική φωνή της Κύπρου σε μία παγκόσμια σκηνή τόσο σημαντικής εμβέλειας, υπογραμμίζεται για ακόμα μια φορά η δέσμευση έναντι της καλλιτεχνικής αριστείας και της διαπολιτισμικής ανταλλαγής.