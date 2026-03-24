Τα AVLI Sessions επιστρέφουν με Freedom Candlemaker & Nama Dama

Δημοσιεύθηκε 24.03.2026 14:31

Η πολιτιστική πρωτοβουλία διοργανώνει μία συναυλία με τους Freedom Candlemaker & Nama Dama στην αυλή του Vavla Rustic Retreat.

Τα AVLI Sessions επιστρέφουν το Σάββατο 4 Απριλίου στο ορεινό χωριό Βάβλα για τη δεύτερη υπαίθρια συναυλία τους, που θα πραγματοποιηθεί στην αυλή του Vavla Rustic Retreat. Υπό την επιμέλεια της νεοσύστατης The Open Nest Company, η σειρά εκδηλώσεων επαναφέρει τις παραδοσιακές κυπριακές αυλές ως οικείους πολιτιστικούς χώρους.

Σε αυτή την έκδοση, ο Freedom Candlemaker και η Nama Dama μοιράζονται τη σκηνή σε μια ζωντανή εμφάνιση κάτω από τον ανοιξιάτικο ουρανό.Ο Freedom Candlemaker είναι γνωστός για τη ατμοσφαιρική τραγουδοποιία που ισορροπεί ανάμεσα στην οικειότητα και την εκφραστικότητα, ενώ η Nama Dama κινείται ανάμεσα στο τελετουργικό στοιχείο και τη σύγχρονη σύνθεση, αντλώντας έμπνευση από την πολυφωνία, τον μινιμαλισμό και τις πολυπολιτισμικές της επιρροές.





Η βραδιά επεκτείνεται πέρα από τη μουσική. Θα διατίθεται επιλογή τοπικών κρασιών σε επιμέλεια της Tablecloth, καθώς και τοπικά προϊόντα από το Vavla’s Treasures, στηρίζοντας τους τοπικούς παραγωγούς.

Τα AVLI Sessions συνεχίζουν να αναδεικνύουν τη φιλοξενία της υπαίθρου, την καλλιτεχνική παρουσία και την ουσιαστική συνάντηση, σε στενή συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις. Η προσέλευση είναι περιορισμένη. Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Ημερομηνία: Σάββατο 4 Απριλίου, 2026

Έναρξή: 19:30

Τοποθεσία: Vavla Rustic Retreat, Βάβλα

Πληροφορίες & Κρατήσεις: 96695951 / 99495431

Ή επικοινωνήστε μαζί μας στο: theopennestcompany@gmail.com