Το τρίο Alessandro Carbonare επιστρέφει στην Κύπρο για μία ακόμη συναυλία

Δημοσιεύθηκε 30.03.2026 14:00

Στον κόσμο του κλαρινέτου, το όνομα του Alessandro Carbonare δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Πρώτο κλαρινέτο της Ορχήστρας της Ακαδημίας Σάντα Τσετσίλια και θρυλικός συνεργάτης του Κλαούντιο Αμπάντο, ο διακεκριμένος Ιταλός βιρτουόζος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες φυσιογνωμίες του κλαρινέτου της εποχής μας. Όταν ο Carbonare εμφανίσθηκε με το τρίο του στην Κύπρο πριν από πέντε χρόνια, η συναυλία τους ήταν τόσο εκπληκτική που το κοινό δεν έπαψε έκτοτε να ζητά την επιστροφή τους. Η στιγμή έρχεται αυτή τη σεζόν, καθώς το ανεπανάληπτο Alessandro Carbonare Clarinet Trio επιστρέφει στην Κύπρο για μία ακόμη συγκλονιστική συναυλία.

Έχοντας δημιουργηθεί το 2016, το Alessandro Carbonare Clarinet Trio έχει ήδη δημιουργήσει μια μοναδική παρακαταθήκη για το μέλλον της μουσικής. Μαζί με τους κλαρινετίστες Luca Cipriano και Giuseppe Muscogiuri, ο Carbonare αναδιφά στο σπάνιο μα συναρπαστικό ρεπερτόριο έργων για τρία κλαρινέτα / κόρνα ντι μπασέττο, διερευνώντας ένα πρόγραμμα που υπερβαίνει τα όρια της κλασικής μουσικής, και μεταβαίνοντας με απόλυτη φυσικότητα από την κομψότητα των Ντιβερτιμέντι του Μότσαρτ στη ρυθμική εκρηκτικότητα του Τσικ Κορία, το εκλεπτυσμένο βραζιλιάνικο ύφος των Ναζαρέτ και Γκισμόντι, και τη βαθιά εκφραστική ενέργεια της μουσικής Κλέζμερ. Ένα κλαρινέτο μπορεί να μαγέψει ένα κοινό. Τρία κλαρινέτα μπορούν να μετατρέψουν μια συναυλία σε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία.

Το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος καλωσορίζει την επιστροφή αυτού του εντυπωσιακού τρίο κλαρινέτων την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, στο The Shoe Factory, Λευκωσία / 8:30 μ.μ. Η συναυλία οργανώνεται σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας.

Πρόγραμμα

Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ | Ντιβερτιμέντο KV.439b Αρ.3 σε Σι-ύφεση μείζονα για τρία κόρνα ντι μπασέτο

Ραφαέλε Μπελαφρόντε | Frik Abzul

Τσικ Κορέα | Τζαζ Σουίτα σε θέματα από "Armando's Rhumba", "Song for Sally" και "Spain" (διασκευή Luca Cipriano)

Βιντσέντζο Ντε Φιλίπο | Pizzica e Taslim

Ερνέστο Ναζαρέτ, Έγκμπερτο Γκισμόντι, Ερμέτο Πασκόαλ | Βραζιλιάνικες Ιστορίες σε θέματα από “Cavaquinho”, “Palhaco” και “Chorinho Pra Ele” (διασκευή Luca Cipriano)

Σουίτα Κλέζμερ | Παραλλαγές & Αυτοσχεδιασμοί πάνω στα "Russian Melody" και "Odessa Bulgarish" (διασκευή Luca Cipriano)

ALESSANDRO CARBONARE CLARINET TRIO Alessandro Carbonare / κλαρινέτο & κόρνο ντι μπασέτο

Luca Cipriano / κλαρινέτο μπάσο & κόρνο ντι μπασέτο

Giuseppe Muscogiuri / κόρνο ντι μπασέτο

Το Alessandro Carbonare Clarinet Trio (Τρίο Κλαρινέτων) δημιουργήθηκε το 2016 από τον διεθνούς φήμης κλαρινετίστα Alessandro Carbonare – πρώτο κλαρίνο της Κρατικής Ορχήστρας της Ακαδημίας Σάντα Τσετσίλια και θρυλικό συνεργάτη του Κλαούντιο Αμπάντο. Τα άλλα δύο μέλη που απαρτίζουν το Τρίο είναι ο Luca Cipriano – σολίστας, μουσικός δωματίου, πρώτο κλαρινέτο της Σινφονιέτας της Ρώμης και μέλος του Σύγχρονου Συνόλου του Parco della Musica, και ο Giuseppe Muscogiuri – πρώτο κλαρινέτο της ορχήστρας Fanfara della Polizia di Stato.

Ο συνδυασμός αυτού του ασυνήθιστου μα και ευέλικτου Τρίο, δίνει τη δυνατότητα στους μουσικούς να εξερευνήσουν αβίαστα ένα σπάνιο μα συναρπαστικό ρεπερτόριο. Έχοντας ως αφετηρία την αυθεντική έκδοση των Ντιβερτιμέντι για τρία κόρνα ντι μπασέτο του Μότσαρτ, το Τρίο Κλαρινέτων Alessandro Carbonare έχει εμβαθύνει τόσο στη μασονική μουσική του μεγάλου συνθέτη όσο και στις ακόμα πιο σπάνιες διασκευές που έγιναν κατά τον 18ο αιώνα πάνω σε άριες από τον Μαγικό Αυλό ή το Ντον Τζοβάνι, μέχρι τις παραλλαγές του Μπετόβεν πάνω στο Là ci darem la mano. Το Τρίο επίσης περιηγείται στο ρεπερτόριο της σύγχρονης μουσικής και της τζαζ, μέχρι ακόμα και στις έντονες μελωδίες της παραδοσιακής μουσικής Κλέζμερ.

Το Τρίο Κλαρινέτων Alessandro Carbonare έχει ήδη εμφανισθεί σε αμέτρητα διεθνούς φήμης φεστιβάλ, μεταξύ άλλων, Ακαδημία Τσιγκιάνα στη Σιένα, Amici della Musica στην Φλωρεντία, I suoni delle Dolomiti στο Τρέντο, και MITO σε Μιλάνο και Τορίνο. Συναυλίες του Τρίο έχουν μεταδοθεί κατ’ επανάληψη από τις συχνότητες της Ραδιοτηλεόρασης της RAI, ενώ τόσο το κανάλι Sky Classica όσο και η RAI έχουν προβάλει ειδικά αφιερώματα και ντοκιμαντέρ για το συγκεκριμένο σύνολο. Το Trio έχει ήδη κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ – έναν ψηφιακό δίσκο για το περιοδικό Amadeus, με αυθεντική μουσική του Μότσαρτ για τρία κόρνα ντι μπασέτο, και έναν ψηφιακό δίσκο για την ιαπωνική εταιρεία NAMI Records.

Ο Alessandro Carbonare (Αλεσάνδρο Καρμπονάρε) είναι πρώτο κλαρινέτο της Ορχήστρας Σάντα Τσετσίλια της Ρώμης από το 2003. Νωρίτερα, διετέλεσε πρώτο κλαρινέτο της Εθνικής Ορχήστρας της Γαλλίας για 15 χρόνια. Έχει αποσπάσει πολυάριθμα βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένων, της Γενεύης (19900, της Πράγας (1991), της Τουλόν (1991), του ARD Μονάχου (1991 και 1992), και του Παρισιού (1992). Ως σολίστ έχει εμφανισθεί με ορχήστρες όπως Ορχήστρα της Ελβετικής Ρομανδίας, η Εθνική Ορχήστρα Ισπανίας, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Όσλο, η Ορχήστρα Δωματίου Νοτιοδυτικής Γερμανίας, η Βαυαρική Ραδιοφωνία Μονάχου, η Σινφονιέτα Βιέννης, η Εθνική Ορχήστρα Γαλλίας, η Ραδιοφωνική Ορχήστρα Βερολίνου και όλες οι σημαντικές ορχήστρες της Ιταλίας. Έπειτα από προσωπική πρόσκληση του Κλαούντιο Αμπάντο, ο Carbonare εμφανίσθηκε με την Ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης, και υπό τη διεύθυνσή του Αμπάντο ηχογράφησε ζωντανά το Κοντσέρτο για Κλαρινέτο Κ.622 του Μότσαρτ για την Deutsche Grammophon. Η ηχογράφηση αυτή τιμήθηκε με το 49ο Δισκογραφικό Βραβείο της Ακαδημίας (2013). Διδάσκει στην Εθνική Ακαδημία Σάντα Τσετσίλια στη Ρώμη και στην Ακαδημία Τσιγκιάνα στη Σιένα.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Παρασκευή 17 Απριλίου 2026

Ώρα: 20.30

Χώρος: The Shoe Factory, Λευκωσία

Εισιτήρια: €25 / €20 Μαθητές, Συνταξιούχοι & Μέλη του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος

Περισσότερες πληροφορίες: www.pharosartsfoundation.org & Τηλ. 22-663871 [Δευτέρα - Παρασκευή 10.00-14.00]