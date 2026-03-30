«Κλασικά Αριστουργήµατα» με τον Σάββα Χριστοδούλου και την Άννα Αβραµίδου

Δημοσιεύθηκε 30.03.2026 18:36

Η Άννα Αβραµίδου επιστρέφει στην Κύπρο για µια νέα καλλιτεχνική συνεργασία µε τον Σάββα Χριστοδούλου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραµµα που γεφυρώνει το κλασικό και ροµαντικό ρεπερτόριο µε σύγχρονες µουσικές δηµιουργίες.

Η συνεργασία µεταξύ του διακεκριµένου φλαουτίστα Σάββα Χριστοδούλου και της νεαρής, πολυβραβευµένης πιανίστριας Άννας Αβρααµίδου παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό, αποτελώντας µια ιδιαίτερα πρωτότυπη και καινοτόµα καλλιτεχνική σύµπραξη.

Η συνάντηση της εµπειρίας και της ώριµης ερµηνευτικής προσέγγισης του Σάββα Χριστοδούλου µε τη φρεσκάδα, τη δεξιοτεχνία και τη δυναµική παρουσία της νέας γενιάς που εκπροσωπεί η Άννα Αβραµίδου δηµιουργεί έναν ξεχωριστό µουσικό διάλογο.

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει έργα των συνθετών Charles Marie Widor, Robert Schumann, Ian Clarke και François Borne, συνθέτοντας ένα πολυδιάστατο µουσικό ταξίδι που αναδεικνύει την εκφραστική δύναµη τόσο του σόλο πιάνου όσο και του συνδυασµού φλάουτου και πιάνου.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία αναδεικνύεται η γόνιµη σύνδεση διαφορετικών καλλιτεχνικών γενεών, προσφέροντας στο κοινό µια αυθεντική και υψηλού επιπέδου µουσική εµπειρία.

Πρόγραμμα

Charles-Marie Widor (1844–1937) – Suite for Flute and Piano, Op. 34

Robert Schumann (1810–1856) – Carnaval, Op. 9 – για σόλο πιάνο

Ian Clarke – Hypnosis – για φλάουτο και πιάνο

François Borne (1840–1920) Fantaisie brillante sur Carmen – για φλάουτο και πιάνο

Για την Άννα Αβραμίδου

Η Άννα Αβραµίδου γεννήθηκε το 2008 στην Κύπρο από γονείς της ελληνικής διασποράς. Ξεκίνησε µαθήµατα πιάνου σε ηλικία πέντε ετών στο Ωδείο Musica Mundana Conservatory στην τάξη της Μαριόλας Χαριτίδου.

Έχει διακριθεί σε διεθνείς διαγωνισµούς σε Κύπρο, Ελλάδα, Γερµανία, Μεξικό, Ρωσία, Ηνωµένες Πολιτείες και Ελβετία.

Πέρα από τις επιτυχίες της σε διαγωνισµούς, έχει συµµετάσχει σε πολυάριθµα masterclasses µε διεθνώς καταξιωµένους πιανίστες και καθηγητές, µεταξύ των οποίων οι Marios Papadopoulos, Thomas Duis, Mira Marchenko, Jacob Katsnelson, Fedele Antonicelli, Natalia Trull, Boris Petrushansky, Mikhail Voskresensky, Kathryn Stott και Arie Vardi.

Έδωσε το πρώτο της ρεσιτάλ σε ηλικία µόλις εννέα ετών και έκτοτε έχει εµφανιστεί σε σηµαντικά φεστιβάλ και συναυλιακές σκηνές, όπως το Oxford Piano Festival, καθώς και σε διοργανώσεις του Pharos Arts Foundation.

Έχει εµφανιστεί ως σολίστ µε τη Cyprus Symphony Orchestra, τη Cyprus Youth Symphony Orchestra, την Thessaloniki State Symphony Orchestra και άλλες ορχήστρες. Το 2022 ξεκίνησε τη φοίτησή της στο Purcell School for Young Musicians στο Λονδίνο, υπό την καθοδήγηση της Tessa Nicholson. Το 2023 κέρδισε τον International Franz Liszt Piano Competition for Young Pianists στη Βαϊµάρη της Γερµανίας, αποσπώντας το Grand Prix και πολλαπλά ειδικά βραβεία.

Τον Ιούλιο του 2025 κατέκτησε το πρώτο βραβείο στον Cooper International Piano Competition στο Oberlin του Ohio, όπου εµφανίστηκε µε τη Cleveland Orchestra στο Severance Hall.

Για τον Σάββα Χριστοδούλου

Ο Σάββας Χριστοδούλου είναι Κύπριος σολίστ στο φλάουτο, κάτοχος τίτλων Dis, BMUS και MMUS. Το 2005 µετακόµισε στην Πράγα για να σπουδάσει παράσταση φλάουτου στο Κονσερβατόριο της Πράγας από όπου αποφοίτησε το 2010.

Την ίδια χρονιά έγινε δεκτός στο Ωδείο της Ουτρέχτης για να σπουδάσει µε τον παγκοσµίου φήµης σολίστα φλάουτου Aldo Baerten. Κατά τη διάρκεια της φοιτητικής του θητείας, υπήρξε µέλος των Συµφωνικών Ορχήστρων του Conservatoire στην Πράγα και στην Ουτρέχτη.

Απέκτησε το πτυχίο του Bachelor στην απόδοση και την εκπαίδευση φλάουτου µε άριστα το 2012. Επιπλέον, σπούδασε Baroque performance µε τον διεθνούς φήµης ειδικό του µπαρόκ φλάουτου Wilbert Hazelzet. Το 2015 απέκτησε το µεταπτυχιακό του δίπλωµα στην ερµηνεία φλάουτου στις σκηνές. Συµµετείχε σε πολλά Masterclasses παγκοσµίως µε διάσηµους φλαουτίστες όπως οι Sir James Galway, Emmanuel Pahud, W.Bennett, P.L. Graf κ.ά.

µε τη διδασκαλία του στο Μουσικό Λύκειο Πάφου, ο Σάββας απολαµβάνει µια ερµηνευτική καριέρα ως σολίστ, µουσικός δωµατίου και ορχηστρικής. Εµφανίζεται τακτικά σε ρεσιτάλ φλάουτου και συναυλίες µουσικής δωµατίου στην Ολλανδία, το Βέλγιο, την Τσεχία, την Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι φιλοξενούµενο µέλος της Συµφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και εµφανίζεται τακτικά µε την Commandaria Orchestra.

Ο Σάββας είναι επίσης ιδρυτής του Quintus ensemble µε έδρα την Κύπρο και µέλος του Ensemble Cyclamen.

Πληροφορίες

Συναλίες

Λεμεσός

Ημερομηνία: Τρίτη 31 Μαρτίου 2026

Ώρα: 20.00

Χώρος: Δηµοτικό Θέατρο Ύψωνα, Κούριο.

[Είσοδος δωρέαν].

Λευκωσία

Ημερομηνία: Σάββατο 4 Απριλίου 2026

Ώρα: 20.00

Χώρος: Θεατράκι ΡΙΚ

Περισσσότερες πληροφορίες στο τηλ. 99880588

Πάφος

Ημερομηνία: Τετάρτη 15 Απριλίου

Ώρα: 19.00

Χώρος: Μαρκίδειο Θέατρο

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 26932014