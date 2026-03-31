Ανοιχτή Πρόσκληση προς μουσικούς και καλλιτέχνες από το Φεστιβάλ Make Music Cyprus 2026

Δημοσιεύθηκε 31.03.2026 10:30

Στις 21 Ιουνίου 2026, πόλεις και γειτονιές μετατρέπονται σε ανοιχτές σκηνές, φιλοξενώντας εκατοντάδες καλλιτέχνες και ζωντανές εμφανίσεις κάθε είδους.

Το Make Music Cyprus επιστρέφει για 8η χρονιά και προσκαλεί καλλιτέχνες από όλη την Κύπρο να βγουν στους δρόμους και να γίνουν μέρος της μεγαλύτερης γιορτής μουσικής του νησιού.

Ως μέρος του παγκόσμιου Make Music Day (σε περισσότερες από 1.000 πόλεις), το φεστιβάλ βασίζεται στη δύναμη της κοινότητας: οι καλλιτέχνες συμμετέχουν αφιλοκερδώς και όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν για το κοινό.

Το φεστιβάλ είναι ανοιχτό σε όλους — ανεξαρτήτως εμπειρίας, ηλικίας ή μουσικού είδους.

Καλούνται να συμμετάσχουν:

Μουσικοί (solo artists)

Μπάντες & μουσικά σύνολα

Χορωδίες & ορχήστρες

Σπουδαστές

Ωδεία & μουσικές σχολές

Χορευτικά σύνολα

Υποβολή αιτήσεων

Φόρμα: https://www.makemusiccyprus.org/open-call-for-artists-2026

Προθεσμία Υποβολής: 04 Απριλίου 2026

Οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν θα ειδοποιηθούν μέχρι τα τέλη Απριλίου 2026.

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστοσελίδα: https://makemusiccyprus.org/

Facebook: https://www.facebook.com/makemusiccyprus/

Instagram: https://www.instagram.com/makemusiccyprus/

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 700 00 216

Διοργανωτής: ΜΚΟ MMC-Make Music Cyprus.