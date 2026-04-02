«Music Talks»: Αφιέρωμα στον Gioachino Rossini από το CVAR

Δημοσιεύθηκε 02.04.2026 10:12

Εκδήλωση αφιερωμένη στη μουσική του Gioachino Rossini διοργανώνει το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR) την Τρίτη, 14 Απριλίου 2026, στις 18.30, στο πλαίσιο της σειράς «Music Talks».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά και περιλαμβάνει ακρόαση επιλεγμένων μουσικών αποσπασμάτων, καθώς και συζήτηση με το κοινό σε ένα χαλαρό περιβάλλον, συνοδεία ποτηριού κρασιού.

Στη συζήτηση συμμετέχουν ο επιμελητής του Αρχείου Σταυρίδη στη Λάρνακα Ιωσήφ Χατζηκυριάκος, ο επίτιμος καθηγητής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου Δημήτριος Μιχαηλίδης και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Κώστα και Ρίτας Σεβέρη, Κώστας Σεβέρης.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Πληροφορίες

«Music Talks»: Gioachino Rossini

Ημερομηνία και ώρα: Τρίτη, 14 Απριλίου 2026, στις 18.30

Χώρος: Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR)