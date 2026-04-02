Παράθυρο logo
Ατζέντα
Μουσική
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 02.04.2026 10:12
«Music Talks»: Αφιέρωμα στον Gioachino Rossini από το CVAR

Εκδήλωση αφιερωμένη στη μουσική του Gioachino Rossini διοργανώνει το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR) την Τρίτη, 14 Απριλίου 2026, στις 18.30, στο πλαίσιο της σειράς «Music Talks».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά και περιλαμβάνει ακρόαση επιλεγμένων μουσικών αποσπασμάτων, καθώς και συζήτηση με το κοινό σε ένα χαλαρό περιβάλλον, συνοδεία ποτηριού κρασιού.

Στη συζήτηση συμμετέχουν ο επιμελητής του Αρχείου Σταυρίδη στη Λάρνακα Ιωσήφ Χατζηκυριάκος, ο επίτιμος καθηγητής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου Δημήτριος Μιχαηλίδης και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Κώστα και Ρίτας Σεβέρη, Κώστας Σεβέρης.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Πληροφορίες

«Music Talks»: Gioachino Rossini

Ημερομηνία και ώρα: Τρίτη, 14 Απριλίου 2026, στις 18.30

Χώρος: Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR)

Tags

ΜΟΥΣΙΚΗ
CVAR/Severis Foundation
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα