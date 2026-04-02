«Music Talks»: Αφιέρωμα στον Gioachino Rossini από το CVAR

Εκδήλωση αφιερωμένη στη μουσική του Gioachino Rossini διοργανώνει το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR) την Τρίτη, 14 Απριλίου 2026, στις 18.30, στο πλαίσιο της σειράς «Music Talks».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά και περιλαμβάνει ακρόαση επιλεγμένων μουσικών αποσπασμάτων, καθώς και συζήτηση με το κοινό σε ένα χαλαρό περιβάλλον, συνοδεία ποτηριού κρασιού.
Στη συζήτηση συμμετέχουν ο επιμελητής του Αρχείου Σταυρίδη στη Λάρνακα Ιωσήφ Χατζηκυριάκος, ο επίτιμος καθηγητής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου Δημήτριος Μιχαηλίδης και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Κώστα και Ρίτας Σεβέρη, Κώστας Σεβέρης.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
«Music Talks»: Gioachino Rossini
