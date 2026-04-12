«Νύχτα μαγική»: Η Μαρία Φαραντούρη ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη

Δημοσιεύθηκε 12.04.2026 11:20

Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου συμπράττει για πρώτη φορά με τη σπουδαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια Μαρία Φαραντούρη για ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, για μια νύχτα μαγική! Μια συναυλία που αποκτά ιδιαίτερη αίγλη, αφού πρόκειται για την πρώτη συναυλία υπό τη διεύθυνση του νέου Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Ορχήστρας, διεθνώς αναγνωρισμένου μαέστρου Μύρωνα Μιχαηλίδη.

Η Μαρία Φαραντούρη, εμβληματική τραγουδίστρια του Μίκη Θεοδωράκη, θα ερμηνεύσει με τη μοναδική, βαθιά εκφραστικότητα και εσωτερικότητα της φωνής της γνωστά τραγούδια του μεγάλου Έλληνα συνθέτη που άφησαν εποχή, καθώς και επτά τραγούδια από τον κύκλο τραγουδιών «Οδύσσεια» (2007, ποίηση: Κώστας Καρτελιάς).

Ο κύκλος «Οδύσσεια» αποτελεί τον τελευταίο κύκλο τραγουδιών που συνέθεσε ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης. Αφετηρία της δημιουργίας του αποτέλεσε η συγκίνηση που ένιωσε ο Μίκης Θεοδωράκης στα 81 του χρόνια το 2006, διαβάζοντας για πρώτη φορά τους στίχους του ποιητή Κώστα Καρτελιά: «Όταν διάβασα τα ποιήματα του Κώστα Καρτελιά ένιωσα αιφνιδίως ένα σκίρτημα, όπως μου συνέβαινε όταν ήμουν νεότερος», εξομολογείται ο συνθέτης στην παρουσίαση του δίσκου. Φυσικά την ερμηνεία και ηχογράφησή τους ο Μίκης, εμπιστεύτηκε εγκάρδια στην κατ’ εξοχήν ερμηνεύτρια του έργου του, Μαρία Φαραντούρη. «Μας ξάφνιασε ο Μίκης Θεοδωράκης με αυτό το νέο, φρέσκο και ρομαντικό έργο. Έχουμε συνηθίσει τη δωρική του έκφραση αλλά πάντα στα τραγούδια του υπέφωσκε λυρισμός.» έχει πει για τον κύκλο, χαρακτηριστικά η ίδια η Μαρία Φαραντούρη.

Tα τραγούδια της «Οδύσσειας» αποτελούν ένα ταξίδι στα άδυτα της ψυχής του σύγχρονου ανθρώπου: έρωτας, μοναξιά αλλά και αδιέξοδα, αφού ο καθένας μας, ως σύγχρονος Οδυσσέας, έρχεται αναπόφευκτα αντιμέτωπος με «συμπληγάδες πέτρες» στην πορεία αναζήτησης της «Ιθάκης» μας. Όπως γλαφυρά διατυπώνει για την «Οδύσσεια» ο ίδιος ο Θεοδωράκης, «Εδώ, η θεματολογία η ίδια παραπέμπει στην έξαρση του ‘προσώπου’, που, όπως ο Οδυσσέας παλεύει μόνος του, αυτός και η θάλασσα, έτσι και το ‘πρόσωπο’ δηλαδή ο εαυτός μας, πρέπει τελικά να βιώσει την ιδέα ότι η Ιθάκη δεν υπάρχει και ότι θα πρέπει να πιαστεί από τα δικά του πάθη και τα δικά του συναισθήματα, για να κρατηθεί στην επιφάνεια της αφρισμένης θάλασσας, που είναι η ζωή.»

Η συναυλία κορυφώνεται με εμβληματικά τραγούδια του συνθέτη. Οι αξεπέραστες μελωδίες του Μίκη Θεοδωράκη που τόσο αγαπήθηκαν συμπλέουν δημιουργικά με την ποίηση κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών, φωτίζοντας τη διαχρονική δύναμη και την οικουμενική απήχηση του έργου του. Οι ενορχηστρώσεις, τόσο του κύκλου «Οδύσσεια» όσο και των τραγουδιών είναι των εκλεκτών Αντώνη Σουσάμογλου και Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Τη βραδιά συμπληρώνει η συμφωνική σουίτα-μπαλέτου «Το Καρναβάλι» (1953), ένα έργο που αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο τη δημιουργική αφομοίωση και μετάπλαση της ελληνικής λαϊκής μουσικής από τον Μίκη Θεοδωράκη. Γράφει ο Μίκης Θεοδωράκης: «Στα 1947 βρισκόμουν εξόριστος στην Ικαρία, και τότε για πρώτη φορά ήρθα σε ουσιαστική επαφή με τη λαϊκή μας μουσική. Το πρώτο

τραγούδι που άκουσα ήταν ο ‘Καπετάν Ανδρέας Ζέππος’ … Αμέσως μετά άρχισα να μαζεύω μεθοδικά λαϊκά τραγούδια.» Αυτό το τραγούδι, καθώς και άλλα ελληνικά λαϊκά τραγούδια και χοροί ενορχηστρώνονται ευρηματικά από τον Θεοδωράκη «ζητώντας εκείνα τα ορχηστρικά χρώματα που να ανταποκρίνονται στο χαρακτήρα του ρυθμικού και μελωδικού υλικού του έργου».

Το «Καρναβάλι» πρωτοπαρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 1953 στην Αθήνα, με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Παρίδη, ενώ παρουσιάστηκε και ως μπαλέτο στην Κρατική Όπερα της Ρώμης το 1954, από το Ελληνικό Χορόδραμα της Ραλλούς Μάνου με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Όπερας της Ρώμης. Ακολούθησαν συμφωνικές πρεμιέρες στο Παρίσι το 1958 και το Λονδίνο το 1959.

Οι αυθεντικές ερμηνείες της Μαρίας Φαραντούρη, η δυναμικότητα της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και το ερμηνευτικό όραμα του μαέστρου Μύρωνα Μιχαηλίδη προσφέρουν μια μοναδική μουσική διαδρομή που φωτίζει το πολυδιάστατο έργο του Μίκη Θεοδωράκη, από τον βαθιά ανθρώπινο και οικείο Μίκη, στον κορυφαίο Έλληνα δημιουργό με την παγκόσμια ακτινοβολία.

Πρόγραμμα

Μίκης Θεοδωράκης: Γνωστά και εμβληματικά τραγούδια

Επτά τραγούδια από τον κύκλο «Οδύσσεια» (ποίηση: Κώστας Καρτελιάς)

Ενορχηστρώσεις: Αντώνης Σουσάμογλου, Λάζαρος Τσαβδαρίδης «To Καρναβάλι» - συμφωνική σουίτα

Μαρία Φαραντούρη, τραγούδι

Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου Μύρων Μιχαηλίδης, μουσική διεύθυνση

Οι συναυλίες πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026.

Μαρία Φαραντούρη

Η Μαρία Φαραντούρη είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο ως ιδανική ερμηνεύτρια των έργων του Μίκη Θεοδωράκη και θεωρείται η πλέον αυθεντική έκφραση του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού. Από την αρχή της πορείας της (1963) ερμηνεύει έργα και άλλων συνθετών, όπως του Μάνου Χατζιδάκι (Καπετάν Μιχάλης) και του Μάνου Λοΐζου (Τα Νέγρικα), συμμετέχοντας ενεργά και συνολικά στο κίνημα για την αναβίωση της ελληνικής μουσικής και ιδιαίτερα του τραγουδιού μέσα από τις δραστηριότητες του Συλλόγου Φίλων Ελληνικής Μουσικής (ΣΦΕΜ) και σύντομα με αυτόνομη δράση.

Η πλούσια κοντράλτο φωνή της με την ευρεία έκταση και τη μελωδική ποιότητα, σε συνδυασμό με την έξοχη δραματική της έκφραση και τη λιτή, αλλά επιβλητική, σκηνική παρουσία της αποτελούν τα χαρακτηριστικά, για τα οποία την επιλέγουν να ερμηνεύσει τραγούδια τους, συνθέτες όπως: Ελένη Καραΐνδρου, Μιχάλης Γρηγορίου, Νότης Μαυρουδής, Περικλής Κούκος, Λένα Πλάτωνος, Νίκος Κυπουργός, Νίκος Ξυδάκης, καθώς και τραγουδοποιοί της νέας γενιάς, όπως: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Δημήτρης Μαραμής, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Γιώργος Καγιαλίκος, Μ. & Π. Καλογεράκης, Θανάσης Βούτσας κ.α. Το ευρύ ρεπερτόριό της εκτείνεται έως το αρχαίο και βυζαντινό μέλος, το

παραδοσιακό και το ρεμπέτικο, το ελαφρό τραγούδι, καθώς και σε τραγούδια από όλο τον κόσμο. Σπουδαίες είναι και οι διεθνείς συνεργασίες της: με τον Zubin Mehta, τον John Williams, τον Leo Brouwer, τον Charles Lloyd, τον Zülfü Livaneli, τον Lucio Dalla, τη Mercedes Sosa, τον Ekkehard Schall κ.ά.

Ο βρετανικός GUARDIAN γράφει για αυτήν: «Είναι μοναδική, η φωνή της είναι ένα δώρο των θεών του Ολύμπου», ο γαλλικός MONDE την χαρακτηρίζει “Joan Baez της Μεσογείου” και ο François Mitterrand, Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, σημειώνει στο βιβλίο του «Η μέλισσα και ο αρχιτέκτονας»: «Η Μαρία για μένα είναι η Ελλάδα. Έτσι φανταζόμουν τη θεά Ήρα: δυνατή, αγνή και άγρυπνη. Δεν θυμάμαι να έχω συναντήσει κανέναν άλλο καλλιτέχνη που να μου έδωσε τέτοια αίσθηση του θείου».

Η προσφορά της στην Τέχνη και στην Ελλάδα, καθώς και οι αγώνες της για τη Δημοκρατία βραβεύονται με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικος της Ελληνικής Δημοκρατίας (2004), το βραβείο Premio Tenco (Σαν Ρέμο, Ιταλία, 2014), το Premi Liberpress Cançó (Χιρόνα, Ισπανία, 2017) κ.α. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών την αναγορεύει Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας και του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής του Σχολής (2025).

Μύρων Μιχαηλίδης

Καλλιτεχνικός Διευθυντής Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου

Ο Μύρων Μιχαηλίδης είναι ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους Έλληνες αρχιμουσικούς με διεθνή παρουσία. Έχει διευθύνει την Ορχήστρα Δωματίου της Βιέννης, τις Φιλαρμονικές/Συμφωνικές Ορχήστρες Βερολίνου, Ερφούρτης, Ενέσκου, Μπρατισλάβας, Σόφιας, Οδησσού, Άγκυρας, Μπανγκόκ, Μπραουνσβάικ, Σααρμπρίκεν, Ρώμης, Τεργέστης, Τορόντο, Ιερουσαλήμ, Μεξικού, Μπατούμι, Ραδιοφωνίας Πράγας, Βουκουρεστίου, της Εθνικής Όπερας Σάο Πάολο, της Όπερας και Φιλαρμονικής Ενέσκου του Βουκουρεστίου, της Εθνικής Όπερας της Σαγκάης, του Αστραχάν, των Σκοπίων κ.α. Συνεργάζεται σταθερά με όλες τις ελληνικές ορχήστρες (ΚΟΘ, ΚΟΑ, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, ΟΛΣ, ΦΟΑ, Καμεράτα των Φίλων της Μουσικής, Δήμου Αθηναίων κ.α.)

Το ρεπερτόριό του περιλαμβάνει περί τα 400 συμφωνικά έργα και 46 όπερες. Έχει συνεργαστεί με διάσημους καλλιτέχνες, όπως οι Άλντο Τσικκολίνι, Πωλ Μπαντούρα-Σκόντα, Κυπριανός Κατσαρής, Ίβο Πογκορέλιτς, Λαρς Φογκτ, Φάζελ Ζάι, Μπάρι Ντάγκλας, Σαλβατόρε Ακκάρντο, Βάντιμ Ρέπιν, Σλόμο Μιντς, Μίσα Μάισκυ, Τζουν Άντερσον, Τσέριλ Στούντερ, Παάτα Μπουρτσουλάντζε κ.α.

Έχει ηχογραφήσει για την EMI Classics, τη Naxos (εγκαινιάζοντας τη σειρά Greek Classics με τον σολίστα Θεόδωρο Κερκέζο) κ.α. αποσπώντας υποψηφιότητες για δύο βραβεία Grammy, το Βραβείο Supersonic, το Βραβείο Pizzicato Classics και τα Πέντε Diapason (στο CD με έργα του Ιλντεμπράντο Πιτσέττι). Το CD του με τα Κοντσέρτα του Μπετόβεν (με τον Άλντο Τσικκολίνι και την ΚΟΘ) τον έφερε στο επίκεντρο της διεθνούς δημοσιότητας. Το 2015, κυκλοφόρησε DVD με τον Φάουστ του Γκουνό (ΕΛΣ).

Έχει διατελέσει Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (2011-2017), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (2004-2011), Αρχιμουσικός στην Όπερα της Σαξονίας (1999-2004) και Γενικός Μουσικός Διευθυντής (GMD) στην Όπερα και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ερφούρτης, στη Γερμανία (2017-2022). Από το 2019, είναι ο πρώτος Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.

Από τον Ιανουάριο του 2026 έχει αναλάβει τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου.

Τιμήθηκε με το παράσημο του Ιππότη των Τεχνών και των Γραμμάτων της Γαλλικής Δημοκρατίας, με Τιμητική Διάκριση από την Ένωση Ελλήνων Μουσικών και Θεατρικών Κριτικών, με το Βραβείο Απόλλων και το Ειδικό Βραβείο “Χρυσή Μπαγκέτα” από την Εταιρεία Φίλων της ΕΛΣ.

Σπούδασε πιάνο με τον Δημήτρη Τουφεξή, ανώτερα θεωρητικά με τον Γιάννη Ιωαννίδη, αποφοιτώντας παράλληλα από τη Νομική Σχολή Αθηνών και Διεύθυνση Ορχήστρας με τον Χανς Μάρτιν Ράμπενσταϊν στη Μουσική Ακαδημία του Βερολίνου. Παρακολούθησε σεμινάρια των Μιλτιάδη Καρύδη και Σάιμον Ρατλ.

Παράλληλα, έχει πλούσιο διδακτικό έργο σε σχολές διεύθυνσης ορχήστρας και είναι μέλος κριτικής επιτροπής σε διεθνείς διαγωνισμούς όπερας και διεύθυνσης ορχήστρας, όπως ο Χαρικλέα Νταρκλέ, ο Μαρία Κράγια, ο Άνταλ Ντοράτι κ.α. Τέλος, είναι ο Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Μαρία Κάλλας.

Πληροφορίες

Ημερομηνίες: Πέμπτη & Παρασκευή 14-15 Μαΐου 2026

Ώρα έναρξης: 20.30

Χώρος συναυλίας: Θέατρο Παλλάς [Πύλη Πάφου, Λευκωσία]

Τιμές εισιτηρίων: Ζώνη Α: €35 / €30 (μειωμένο) και Ζώνη Β: €30 / €25 (μειωμένο)

Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: Μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνες και πενταμελείς οικογένειες με παρουσίαση ταυτότητας. Δωρεάν είσοδος σε άτομα με αναπηρίες.

Προπώληση εισιτηρίων: Θέατρο Παλλάς, Πύλη Πάφου (Γωνία Ρηγαίνης και Αρσινόης, 1010 Λευκωσία, 22 410181), από την ιστοσελίδα cyso.interticket.com και στο ταμείο του θεάτρου 1,5 ώρα πριν την έναρξη.

Πληροφορίες: 22 463144, www.cyso.org.cy

Για περισσότερες πληροφορίες στο info@cyso.org.cy, / 22 463144 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ιδρύματος της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου: www.cyso.org.cy.

