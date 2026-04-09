Ο Hauser φέρνει την «Τηλλυρκώτισσα» στον κόσμο (βίντεο)

Δημοσιεύθηκε 09.04.2026 11:51

Ο Stjepan Hauser, γνωστός διεθνώς ως HAUSER, συνεχίζει το φιλόδοξο project του “Music Unites the World”, και αυτή τη φορά κάνει στάση στην Κύπρο, παρουσιάζοντας μια ιδιαίτερη διασκευή του παραδοσιακού τραγουδιού «Τηλλυρκώτισσα».

Η εκτέλεση δημοσιεύτηκε στα social media του και αποτελεί μέρος μιας σειράς όπου ο διάσημος τσελίστας «ταξιδεύει» μουσικά σε χώρες του κόσμου, ερμηνεύοντας εμβληματικά κομμάτια κάθε πολιτισμού. Στην περίπτωση της Κύπρου, επέλεξε ένα τραγούδι που θεωρείται σύμβολο ελπίδας και παράδοσης.

Η επιλογή της «Τηλλυρκώτισσας» δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά κυπριακά παραδοσιακά τραγούδια, συνδεδεμένο με τη λαϊκή κουλτούρα και τους ρυθμούς των παραδοσιακών χορών.

Στη διασκευή του HAUSER:

Το cello «αντικαθιστά» τη φωνή, δίνοντας έναν πιο λυρικό και κινηματογραφικό χαρακτήρα

Η ερμηνεία διατηρεί τον παραδοσιακό πυρήνα, αλλά τον «ντύνει» με μια σύγχρονη, παγκόσμια αισθητική

Το αποτέλεσμα είναι μια γέφυρα ανάμεσα στην κυπριακή παράδοση και το διεθνές κοινό

Σύμφωνα με τη δημοσίευση, το κομμάτι εντάσσεται στη λογική ότι η μουσική μπορεί να ενώσει πολιτισμούς και ανθρώπους πέρα από σύνορα.

Ποιος είναι ο HAUSER

Ο HAUSER γεννήθηκε το 1986 στην Κροατία και θεωρείται ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους σύγχρονους τσελίστες παγκοσμίως.

Έγινε ευρέως γνωστός ως μέλος του ντουέτου 2Cellos, το οποίο απογείωσε τη δημοτικότητα του cello μέσα από δυναμικές διασκευές pop και rock επιτυχιών.

Η καριέρα του χαρακτηρίζεται από:

Συνδυασμό κλασικής μουσικής με pop και rock

Εντυπωσιακές live εμφανίσεις σε παγκόσμιες σκηνές

Συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως Elton John και Andrea Bocelli

Δισεκατομμύρια views και streams παγκοσμίως

Το στυλ του είναι αυτό που τον ξεχωρίζει: ένα «εκρηκτικό» πάντρεμα τεχνικής αρτιότητας και έντονου συναισθήματος, που κάνει το cello να μοιάζει σχεδόν… rock όργανο.