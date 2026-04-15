Fengaros High 2026: Επιστρέφει για τέταρτη χρονιά – Το φετινό line-up

Δημοσιεύθηκε 15.04.2026 16:00

Το Fengaros High επιστρέφει για τέταρτη χρονιά — όχι απλώς ως μια συναυλία, αλλά ως ένα τετράμηνο πρόγραμμα που έχει στόχο να στηρίξει νέους μουσικούς, δίνοντάς τους την ευκαιρία να παρουσιάσουν την πρωτότυπη δουλειά τους και να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη μουσική βιομηχανία.

Ανοιχτό σε καλλιτέχνες που έχουν γεννηθεί το 2007 ή αργότερα, το φετινό πρόγραμμα συγκέντρωσε ένα νέο κύμα ανερχόμενων ταλέντων. Έπειτα από μια σειρά ζωντανών ακροάσεων, η καλλιτεχνική επιτροπή — Alejjos, Αθηνά Κάσιου, Φρειδερίκη Τομπάζου, Μαρία Κούβαρου, Μάριος Τακούσιης και Μιχάλης Σάββα— επέλεξε πέντε σχήματα για να προχωρήσουν στο τελικό στάδιο. Οι φετινοί συμμετέχοντες είναι οι 7ate9, FeverFew, Floor 25, Radiance και Spiked Sample.

Πριν από τον μεγάλο τελικό, οι φιναλίστ θα συμμετάσχουν σε συναντήσεις καθοδήγησης (mentoring) με κάθε μέλος της επιτροπής, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία και γνώσεις. Το πρόγραμμα κορυφώνεται με μια ζωντανή συναυλία στις 9 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Δαλιού, με παρουσιάστρια την Έλενα Ολυμπίου, όπου κάθε καλλιτέχνης θα παρουσιάσει τη δική του πρωτότυπη μουσική.

Το κοινό θα έχει ενεργό ρόλο, ψηφίζοντας τις αγαπημένες του εμφανίσεις. Το σχήμα που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους θα λάβει ένα κουπόνι αξίας €2.000 για ηχογράφηση στο Studio eleven63, ενώ οι τρεις πρώτοι νικητές θα εξασφαλίσουν συμμετοχή στο Fengaros Festival 2026.

Παράλληλα, όλοι οι φιναλίστ θα συμμετάσχουν σε masterclasses καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο Μουσικό Χωριό σε προνομιακή τιμή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πότε και που: 9 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Δαλιού

Ώρα: 6μμ

Εισιτήρια: €13 προπώληση , €16 στην είσοδο / Δωρεάν για παιδιά κάτω των 8 χρονών

