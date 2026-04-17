Από τη Σοφία Βέμπο στο σήμερα: Το «Πόσο Λυπάμαι» αλλιώς από τον MoulD

Δημοσιεύθηκε 17.04.2026 09:00

Ο Κύπριος καλλιτέχνης MoulD επιστρέφει με μια ανατρεπτική διασκευή του «Πόσο Λυπάμαι», που κυκλοφορεί στις 17 Απριλίου. Το τραγούδι, που ερμήνευσε πρώτη φορά η Σοφία Βέμπο το 1939, αποκτά μια εντελώς νέα ταυτότητα μέσα από το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό φίλτρο του MoulD.

Σε αυτή τη νέα εκδοχή, το «Πόσο Λυπάμαι» μεταμορφώνεται σε ένα σκοτεινό και ατμοσφαιρικό κομμάτι, με έντονες grunge επιρροές και μια βαριά, σχεδόν κινηματογραφική αισθητική. Πρόκειται για μια προσέγγιση που απομακρύνεται ριζικά από το πρωτότυπο, δημιουργώντας έναν ήχο που δεν έχει παρουσιαστεί ξανά για το συγκεκριμένο τραγούδι.

Η ερμηνεία και η παραγωγή χτίζουν μια έντονη συναισθηματική φόρτιση, ισορροπώντας ανάμεσα στη μελαγχολία και την ωμή ενέργεια — στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη μουσική ταυτότητα του MoulD.

Την κυκλοφορία συνοδεύει ένα ιδιαίτερο music video, το οποίο αφηγείται μια ρεμπέτικη ιστορία αγάπης με ανατροπές. Μέσα από σκηνές καντάδας, αλλά και έντασης με παρουσία αστυνομίας, ξεδιπλώνεται μια αφήγηση όπου ο ρομαντισμός συγκρούεται με το χάος, δημιουργώντας ένα σκοτεινό αλλά ποιητικό σύμπαν.

Ο MoulD είναι ένας Κύπριος καλλιτέχνης, παραγωγός και multi-instrumentalist, γνωστός για το ότι ξεπερνά τα όρια τόσο στη μουσική όσο και στην οπτική του ταυτότητα. Έχει διαμορφώσει έναν μοναδικό ήχο συνδυάζοντας Nu Metal κιθαριστικά riffs με στοιχεία από Hip Hop, Ρεμπέτικο, Grunge και Emo Rap, όλα με μια ωμή και ακομπλεξάριστη Rock N Roll αισθητική.

Πέρα από τη μουσική, η καλλιτεχνική του έκφραση επεκτείνεται σε έντονα shock rock visuals και horror-inspired αισθητική, δημιουργώντας μια εμπειρία που είναι ταυτόχρονα θεατρική και προκλητική. Τα music videos και οι live εμφανίσεις του συνδυάζουν σκοτεινή, κινηματογραφική αφήγηση με μια επαναστατική διάθεση, αντλώντας έμπνευση από το psychological horror, τον σουρεαλισμό και την underground κουλτούρα.

Με κάθε του κυκλοφορία, ο MoulD συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη μουσική και οπτική τέχνη, εδραιώνοντας τη θέση του ως μια ξεχωριστή και οραματική παρουσία στην alternative σκηνή.

Κυκλοφορία: 17 Απριλίου 2026

Music Video: 19 Απριλίου 2026

Καλλιτέχνης: MoulD

Τίτλος: «Πόσο Λυπάμαι»

