Eπιστρέφει το Fengaros High: Πέντε νεανικά σχήματα ανεβαίνουν τη σκηνή του Αμφθιέατρου Ιδαλίου

Δημοσιεύθηκε 20.04.2026 13:21

Μετά από ανοιχτό κάλεσμα, ζωντανές ακροάσεις και masterclasses με την καλλιτεχνική επιτροπή, οι πέντε φιναλίστ - όλοι γεννημένοι το 2007 ή αργότερα - είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν τη θέση τους στη νέα εποχή της κυπριακής μουσικής.

Στις 9 Μαΐου το Αμφιθέατρο Ιδαλίου γεμίζει νεανή ενέργεια και φρέσκο ήχο. Οι 7ate9, FeverFew, Floor 25, Radiance και Spiked Sample ανεβαίνουν στη σκηνή του Fengaros High για να αναδείξουν τη μουσική τους ζωντανά, όπως μόνο αυτοί ξέρουν, με παρουσιάστρια την Έλενα Ολυμπίου.

Το βραβείο και η συνέχεια

Στο τέλος της συναυλίας, το κοινό και η καλλιτεχνική επιτροπή θα ψηφίσουν για την αγαπημένη μπάντα του Fengaros High 2026. Η μπάντα με τις περισσότερες ψήφους κερδίζει βραβείο €2,000 για ηχογράφηση στο Studio eleven63, ενώ οι τρεις πρώτες συμμετοχές θα εμφανιστούν στο Fengaros Festival. Και οι πέντε φιναλίστ θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο Fengaros Music Village με έκπτωση 50%.

Πληροφορίες

Fengaros High 2026

Ημερομηνία: Σάββατο 9 Μαΐου 2026

Τοποθεσία: Αμφιθέατρο Ιδαλίου

Προπώληση εισιτηρίων και περισσότερες πληροφορίες: fengaros.com/high

Διοργάνωση: Louvana RecordsΧρυσός Χορηγός: LLPO Law FirmΥποστηρικτές: Smartec Services, Studio eleven63