«Mare Nostrum» | Το 5ο Hub Forum εστιάζει στον ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς ως εργαλείου ειρήνης στη Μεσόγειο

Δημοσιεύθηκε 24.04.2026 09:03

Στη Λευκωσία θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Forum του Ευρωπαϊκού Heritage Hub, εστιάζοντας στον ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς ως μέσου ενίσχυσης της ειρήνης, της συμφιλίωσης και της συνεργασίας στον ευρωμεσογειακό χώρο. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 14.00 έως τις 18.00, στην Κεντρική Αίθουσα του CYENS Centre of Excellence, και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω YouTube.

Το Forum, με τίτλο «Mare Nostrum: Fostering Peace through Heritage», εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας European Heritage Hub και διοργανώνεται από την Europa Nostra, σε συνεργασία με το τοπικό Hub στη Λευκωσία, με τη συμβολή διεθνών πολιτιστικών φορέων και τη στήριξη του Cultural Protection Fund του British Council.

Η πολιτιστική κληρονομιά ως γέφυρα επικοινωνίας

Στο Forum αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι πολιτικής, επαγγελματίες του πολιτισμού και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο να αναδειχθεί πώς η κοινή ιστορία και ο πολιτισμός μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρα επικοινωνίας σε κοινωνίες με παρελθόν ή παρόν συγκρούσεων.

Η διοργάνωση εντάσσεται στο πρόγραμμα της European Cultural Heritage Summit 2026, με κεντρικό σύνθημα «Heritage as the Soul of Mare Nostrum», και ακολουθεί την πρωινή συνεδρία της European Heritage Policy Agora, που θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διεξαγωγή του Forum στη Λευκωσία, με κοινή παρουσία του Χαράλαμπος Προύντζος και του Mehmet Harmancı. Η συμμετοχή τους αναδεικνύει τον συμβολικό χαρακτήρα της εκδήλωσης, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να λειτουργήσει ως κοινό σημείο αναφοράς και όχι ως παράγοντας διαίρεσης.

Από δικοινοτικές δράσεις στην Κύπρο μέχρι συνεργασίες οργανισμών μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, το Forum θα παρουσιάσει έργα που στηρίζονται από το Cultural Protection Fund, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων λειτουργίας του προγράμματος. Οι πρωτοβουλίες αυτές αναδεικνύουν τον ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς ως μέσου οικοδόμησης εμπιστοσύνης και συνεργασίας.

Το Forum φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της σύνδεσης της πολιτιστικής πολιτικής με την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας την ιδέα της Μεσογείου ως χώρου διαλόγου και συνάντησης.

Στόχοι της διοργάνωσης