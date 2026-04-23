Παράθυρο logo
Ατζέντα
Πόλη - Εξοχή
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 23.04.2026 15:03
7ο Φεστιβάλ Αγκινάρας στο Κίτι. Μια μεγάλη γιορτή γεύσης, παράδοσης και πολιτισμού

Ο Δήμος Δρομολαξιάς–Μενεού και το Δημοτικό Διαμέρισμα Κιτίου, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Όμιλο «Αρχάγγελος» Κιτίου, διοργανώνουν το 7ο Φεστιβάλ Αγκινάρας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 26 Απριλίου 2026, από τις 16:00 μέχρι αργά το βράδυ, στην Πλατεία Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Κίτι.

Το καθιερωμένο πλέον Φεστιβάλ Αγκινάρας επιστρέφει δυναμικά και φέτος, προσκαλώντας το κοινό σε μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα, κυπριακή παράδοση και ψυχαγωγία.

Η εκδήλωση αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό για την περιοχή και έχει ως στόχο την ανάδειξη της αγκινάρας ως προϊόντος της τοπικής γης, της παραδοσιακής αλλά και σύγχρονης γαστρονομίας, καθώς και της πολιτιστικής ταυτότητας του Κιτίου.

Η αγκινάρα, ένα ιδιαίτερα θρεπτικό και αγαπημένο συστατικό της κυπριακής κουζίνας, θα έχει την τιμητική της μέσα από μια πλούσια γαστρονομική εμπειρία, με ποικιλία εδεσμάτων και δημιουργικών συνταγών, που θα προσφέρονται για γευσιγνωσία καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει:

  • Επίσημη τελετή έναρξης
  • Καλλιτεχνικό πρόγραμμα με παραδοσιακή μουσική, χορούς και απαγγελίες
  • Ζωντανή μουσική με την αγαπημένη ερμηνεύτρια Άντρη Καραντώνη
  • Παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα κυπριακά εδέσματα με βάση την αγκινάρα
  • Βιωματικά εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους στο Πολυδύναμο Κέντρο Κιτίου, από τις 16:00 μέχρι τις 19:00
  • Περιήγηση με μικρό λεωφορείο σε αγκιναρώνες της περιοχής

Το Φεστιβάλ Αγκινάρας υπόσχεται μια αξέχαστη εμπειρία που συνδυάζει την τοπική παραγωγή, την παράδοση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία, αναδεικνύοντας τον πλούτο της κυπριακής γης και της τοπικής μας κληρονομιάς.

Tags

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα