7ο Φεστιβάλ Αγκινάρας στο Κίτι. Μια μεγάλη γιορτή γεύσης, παράδοσης και πολιτισμού

Δημοσιεύθηκε 23.04.2026 15:03

Το καθιερωμένο πλέον Φεστιβάλ Αγκινάρας επιστρέφει δυναμικά και φέτος, προσκαλώντας το κοινό σε μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα, κυπριακή παράδοση και ψυχαγωγία.

Ο Δήμος Δρομολαξιάς–Μενεού και το Δημοτικό Διαμέρισμα Κιτίου, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Όμιλο «Αρχάγγελος» Κιτίου, διοργανώνουν το 7ο Φεστιβάλ Αγκινάρας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 26 Απριλίου 2026, από τις 16:00 μέχρι αργά το βράδυ, στην Πλατεία Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Κίτι.

Η εκδήλωση αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό για την περιοχή και έχει ως στόχο την ανάδειξη της αγκινάρας ως προϊόντος της τοπικής γης, της παραδοσιακής αλλά και σύγχρονης γαστρονομίας, καθώς και της πολιτιστικής ταυτότητας του Κιτίου.

Η αγκινάρα, ένα ιδιαίτερα θρεπτικό και αγαπημένο συστατικό της κυπριακής κουζίνας, θα έχει την τιμητική της μέσα από μια πλούσια γαστρονομική εμπειρία, με ποικιλία εδεσμάτων και δημιουργικών συνταγών, που θα προσφέρονται για γευσιγνωσία καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει:

Επίσημη τελετή έναρξης

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα με παραδοσιακή μουσική, χορούς και απαγγελίες

Ζωντανή μουσική με την αγαπημένη ερμηνεύτρια Άντρη Καραντώνη

Παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα κυπριακά εδέσματα με βάση την αγκινάρα

Βιωματικά εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους στο Πολυδύναμο Κέντρο Κιτίου, από τις 16:00 μέχρι τις 19:00

Περιήγηση με μικρό λεωφορείο σε αγκιναρώνες της περιοχής

Το Φεστιβάλ Αγκινάρας υπόσχεται μια αξέχαστη εμπειρία που συνδυάζει την τοπική παραγωγή, την παράδοση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία, αναδεικνύοντας τον πλούτο της κυπριακής γης και της τοπικής μας κληρονομιάς.